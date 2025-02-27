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    首頁　>　生活

    急診壅塞邱泰源巡視醫院 凌濤爆「演出來的」

    國民黨桃園市議員凌濤再出示照片，指陳時中、林靜儀開心拿酒杯繞場。（圖由凌濤提供）

    國民黨桃園市議員凌濤再出示照片，指陳時中、林靜儀開心拿酒杯繞場。（圖由凌濤提供）

    2025/02/27 13:24

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨桃園市議員凌濤質疑衛福部次長林靜儀在急診壅塞、醫護忙到身心俱疲時，出席製藥公會尾牙並且留下來嗨唱，林靜怡昨日回應出席是工作，不要政治操作；凌濤今（27日）再發文批林靜儀急診壅塞還在嗨唱，加碼爆料衛福部長邱泰源巡視急診室疑造假、是演出來的。

    凌濤指出，日前他爆料林靜儀、陳時中在急診室壅塞時，卻出席公會尾牙喝酒、嗨唱，林靜怡回應卻是「工作所需」，他強調，參加4大公會春酒本無不妥，平日唱歌、喝酒也屬個人自由，但是當急診病房爆滿、基層醫護疲於奔命之際，林靜儀卻公然嗆聲急診醫生，甚至導致其離職，隨後在春酒場合與鍾佳濱載歌載舞，還與陳時中舉杯暢飲，這種高官前倨後恭的傲慢態度，才是導致基層醫護群情激憤、全面炸鍋的關鍵原因。

    此外，護師工會基層更揭露，邱泰源昨日巡視疑似「造假」，急診室早已超載，但為了配合部長「出巡」，待床病患竟被臨時塞往各科病房，部長西裝筆挺坐在會議室聽簡報，走到病床前還不忘寒暄，「你好，我是邱泰源部長，祝你早日康復。」這場荒謬的「急診室楚門秀」，無疑成為壓垮醫護的最後一擊。

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