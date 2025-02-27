公職機會來了！公務員高普考7/4起舉行 暫招5159名

公職機會來了！公務員高普考7月4日起舉行，暫招5159名。（圖由考試院提供）

2025/02/27 13:02

〔記者林曉雲／台北報導〕公職機會來了！考試院院會今（27）日通過，114年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，訂於今（114）年7月4日至8日舉行，暫定需用名額共計5159名，考試院歡迎有志加入公共服務行列者，可踴躍報考。

考試院說明，有關這項考試的類科及需用名額，高等考試三級考試設一般行政等100類科，暫定需用名額3199名，普通考試設一般行政等55類科，暫定需用名額1960名，合計155類科，暫定需用名額5159名。

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考試院表示，除了高等考試三級考試技藝類科，集中於台北考區應試外，其餘類科均分設台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等16考區舉行。

另高等考試三級考試客家事務行政、僑務行政、國際文教行政、公職社會工作師、航空駕駛、公職獸醫師、公職建築師、公職護理師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、公職藥師類科第二試口試，則訂於今（114）年10月25日至26日集中在台北考區舉行。

考試院提醒，有關這項考試的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式，依照公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則、公務人員考試總成績計算規則及後備軍人轉任公職考試比敘條例暨其施行細則等規定辦理。相關資訊將自3月3日起載明於應考須知，並預訂於3月11日至20日受理報名，有意報考者可把握時間，登入國家考試網路報名資訊系統報名。

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