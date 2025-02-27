台南車展熱鬧登場 550攤連展4天

台南市長黃偉哲（右）參觀台南車展攤位。（記者劉婉君攝）

2025/02/27 12:59

〔記者劉婉君／台南報導〕「2025台南車展」今（27）日起在大台南會展中心登場，一連4天，共有超過110家廠商參展，計550個攤位，展出內容從2輪車、4輪車到汽機車零部件等，應有盡有，預估將吸引超過4萬人次參觀。

台南車展邁入第3屆，今天上午由啦啦隊表演熱鬧揭開序幕，首日上午就吸引不少民眾參觀，展區包括新車暨能源車區、重機暨2輪車區、汽機車零配件區、汽機車周邊配件區等。展出期間，展館北側也有六點超跑團、哈雷及BMW重機車聚快閃活動。

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市長黃偉哲表示，台南市有許多汽車物品的隱形冠軍，例如車燈、汽車零組件等，台南車展於2023年第1次舉辦時，共湧入2萬人次參觀，去年增加至3萬人次，今年展期在228連假前夕展開，預計將可上看4萬人次以上。

經濟發展局代理局長蕭富仁指出，台南車展是市府培養的大型常態展覽之一，此次廠商參展規模創歷年新高，共展出超過20個品牌，吸引買主及企業代表到台南採購，創造商機。

搭配車展活動，今天下午也舉辦汽機車零配件產業論壇，聚焦探討未來汽機車市場發展與轉型契機，希望可以協助業者掌握未來電動車產業技術發展的關鍵趨勢。

展出期間，專業人士憑名片換證可免費入場，一般民眾則可線上預約免費入場，15歲以下、65歲以上，及領有身心障礙手冊者，可憑證入場參觀。凡入場參觀可參加蓋章送摸彩券活動，另外，於展場消費滿500元也可獲贈摸彩券。

2025台南車展登場。（記者劉婉君攝）

2025台南車展在大台南會展中心熱鬧登場，550個攤位將連展4天。（記者劉婉君攝）

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