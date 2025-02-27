新北原民中心22歲了！斥資5088萬拉皮裝修 樓層規劃曝光

新北原民中心目前外觀。（記者董冠怡攝）

2025/02/27 12:18

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市原住民族服務中心建館以來使用達22年，原住民族委員會、市府原住民族行政局斥資5088萬元進行改造工程，包含外牆拉皮、防水隔熱及室內裝修，提升硬體設施，深化原民文化意涵，今天舉行動工典禮，副主委鍾興華Calivat‧Gadu、副市長陳純敬、局長林瑋茜Siku Yaway等人出席，並由原民頭目、耆老舉辦祝禱儀式，祈求工程順利，預計明年完工啟用。

鍾興華表示，都市化發展改變整體環境，原住民族總人口一半、30萬人已經移居至都會區，凸顯語言學習、文化需求的急迫性，2017年起運用前瞻基礎建設經費推動「部落之心示範點建置補助計畫」，此次挹注3870萬元補助新北原民中心活化整建，希望工程進展順利、明年底如期且如質完工啟用（新北推估最快今年底完工，但仍須視工項調整、使用執照取得等細節而定），持續照顧原民長者、提供學童課後輔導、幼兒托育、族語學習及數位應用的機會，成為三重重要地標。

請繼續往下閱讀...

陳純敬指出，新北市接連設置就業服務據點、原住民族微型保險實施計畫，兩年來增加5000名原民住戶，自5萬7000人攀升至6萬2000人，然而，軟體推進之外，硬體設備也要跟上。新北原民中心從2003年落成啟用至今，隨著時代變遷，擬從早期類似同鄉會性質轉型更具功能性，教導幼童族語、輔導青年就業並協助長者融入資訊社會，另盼原民文化園區、專用祭儀場地，也能陸續實現。

利嘉建築師事務所建築師許哲瑋說明，基地鄰近三重區公所，面積331平方公尺，該棟建物地上5層、地下1層，約326.11坪。室外部分由於建物老舊，陸續出現漏水、裂縫、壁癌的狀況，修復之餘，外觀上也會以色彩、線條色塊樣式呈現原民語彙意象。

室內1樓出入口及接待區，改善既有迂迴動線，整體視覺變得開放明亮、高挑開闊；2樓活動中心，規劃親子圖書館與生活教室，空間布置結合原民特色、傳說與文化意象；3樓、4樓現況為辦公室、電腦教室，打造以青壯年就業、長者生活扶持空間，例如可作共享辦公室、開會及聚會交流、舉辦電腦和平板等數位工具工作坊，用途廣泛；5樓展示廳，添加數位佈線，以利策展人擺脫實體單一限制，串聯擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等符合現代多元參展方式。

原民族補充，新北原民中心先前主要辦理部落大學終身學習課程，每年提供約50門有關原民傳統文化、技藝與資訊課程，同時也會租借原民與鄰近三重民眾、社團舉行活動。

副主委鍾興華Calivat‧Gadu（中）、副市長陳純敬（右）、市府原民局長林瑋茜Siku Yaway（左）等人出席（記者董冠怡攝）

祝禱儀式祈求工程順利；圖左為建築師許哲瑋。（記者董冠怡攝）

新北原民中心完工模擬圖。（新北原民局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法