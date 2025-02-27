彰化南郭路停車場改建3/6要動了 恐引發機車「停車之亂」

與彰化縣政府大樓僅一路之隔的彰化市南郭路停車場，縣府將改建為立體停車場，預計3月6日動土典禮，3月1日開始施設施工圍籬。（記者張聰秋攝）

2025/02/27 12:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府斥資5.4億元打造縣府側門旁彰化市南郭路立體停車場，3月6日將舉行動土典禮，工期一年半，預計2025年9月完工。但施工期間，現有200多格機車位無法使用，讓本就一位難求的停車狀況更顯吃緊，縣府雖劃設縣府前廣場作為機車停放區，卻因同時進行耐震補強工程，恐怕難以完全消化需求，停車壓力勢必再增。

目前縣府已開始為3月6日的動工做準備，3月1日將先架設施工圍籬、清空場地，場內樹木部分留在原地，其中有52棵樹將移植到彰師大、彰安國中及崙平公園，太陽能板同步拆除。而南郭路停車場的委外營運也提前結算權利金並終止契約，施工期間業者不需再繳納費用。

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南郭路停車場原本有68席汽車格、200多席機車格，主要供縣府員工及洽公民眾使用，長期供不應求。新建後，將增至280個汽車位與610個機車位，停車格數量達原本的4倍，並引入自然採光、綠化設計及電動車充電格，整體效益大幅提升。

不過，眼前的問題是，停車場一動工，縣府周邊的停車壓力恐怕「瞬間爆表」！原本員工機車停放的縣府地下室停車場，因耐震補強工程而暫停，改停中庭廣場，該區域還是施工貨車的進出口，如今幾乎已達飽和。

隨著停車場改建工程展開，縣府附近停車勢必更顯擁擠，這場「停車之亂」恐怕還得持續一年半，讓不少民眾說，原本已經不好停，現在更沒地方停了！這段時間只能自求多福了！

縣府交通處表示，將密切關注停車狀況，視實際需求再做調整。

彰化市南郭路停車場與縣府大樓僅一路之隔，場內有200多格免費讓洽公民眾與縣府員工停放，停車場一動工，這些機車格無法再使用，勢必讓機車族更加難找車位。（記者張聰秋攝）

縣府因應停車場改建施工需求，設立公告示牌，提醒用路人另找其他替代空間停放機車。（記者張聰秋攝）

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