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    228連假起跑 高鐵台中站啟動交通疏導、台鐵待命疏運

    228連假起跑，警方在高鐵台中站周遭疏導車流。（讀者提供）

    228連假起跑，警方在高鐵台中站周遭疏導車流。（讀者提供）

    2025/02/27 12:13

    〔記者黃旭磊／台中報導〕228連假從今晚起展開3天假期，高鐵台中站湧現返鄉及旅遊人潮，烏日警分局啟動連假交通疏導，呼籲駕駛從中投公路（台63線）、國一王田交流道及台74線分流進出站區，旅客搭中捷等大眾運輸，而台鐵也支援北上列車紓解高鐵人潮壓力。

    烏日警分局今天表示，228和平紀念日連假適逢櫻花季，中台灣櫻花陸續綻放，將吸引遊客返鄉或外遊，高鐵台中站周邊車流量大幅增加，警方派駐高鐵五路等進站入口疏導交通，也規劃南投、彰化及台中地區民眾行駛替代道路，減輕高鐵台中站周邊道路負擔。

    警方規劃相關替代道路包括，南投地區民眾可經由中投公路（台63線）下烏日區環河路，接高鐵路一段進出高鐵台中站，彰化民眾建議利用王田交流道（國道一號）或大度橋，接烏日區中山路進出高鐵台中站，而台中地區行駛台74線中彰快速道路，或選擇高鐵台中站周邊建國路等聯外道路進出車站。

    台鐵新烏日站從2月28日至3月3日（下週一），加開台中發車到台北8班列車，最快在兩小時內即可抵達，國道客運也視狀況評估是否啟動聯合疏運，紓解高鐵自由座排隊人潮。

    烏日警分局長劉雲鵬呼籲，旅客進出站搭乘大眾運輸減少塞車及停車時間更便利，台鐵區間車抵達台中市及南投、彰化，台中捷運前往北屯總站及市區景點，多條市區公車與國道客運路線，連接台中行政區及中部地區觀光景點。

    台鐵支援北上列車紓解高鐵人潮壓力。（記者黃旭磊攝）

    台鐵支援北上列車紓解高鐵人潮壓力。（記者黃旭磊攝）

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