賞櫻全攻略！228連假迎來最佳花況 嘉義賞花正是時候

樂野村頂湖大湖大凍山步道旁昭和櫻霧裡看花詩情畫意美景。（記者蔡宗勳攝）

2025/02/27 12:39

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕號稱2月底最強的阿里山大滿貫花況來了，「櫻花達人」黃源明為了記錄完整花況，花了3天的時間在整個大阿里山區拍攝後，強調這次櫻花前線最新花況突破歷年來的紀錄，只是阿里山太美、範圍太廣太大，3天還是跑不完，228連假來嘉賞櫻正是時候。

達人推薦的228假期賞花路線精華版，阿里山國家森林遊樂區賞遊路線為大門轉運站→大門收費站→旅客服務中心（旅社區）→阿里山車站→沼平車站→沼平公園→詩路→阿里山工作站（染井吉野櫻櫻王）→香林服務區→舟之橋→三代木→博物館→香林神木→慈雲寺→慈雲觀景台。

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遊樂區花季是從3月10日至4月10日，目前花季登場前的櫻花，以緋寒櫻、唐實櫻、少量的椿寒櫻和粉色系櫻花為主，今年緋寒櫻花況非常好，一棵的盛況就很壯觀；唐實櫻以慈雲寺最佳，幾已達滿開階段，其他景點的唐實櫻則是初開至5成不等。

黃源明表示，阿里山國家風景區可從台18線阿里山公路→隙頂（昭和櫻）→公田130鄉道9-9.5K（昭和櫻）→巃頭（巃頭明隧道（昭和櫻））→石棹（石棹加油站（昭和櫻）、石棹民宿區（昭和櫻）、長青居（椿寒櫻、昭和櫻）、櫻之道（昭和櫻））→樂野迷糊步道（椿寒櫻）→樂野中興製茶所（昭和櫻、椿寒櫻）→頂湖（昭和櫻）→奮起湖（昭和櫻）→太和169縣道（昭和櫻）→149甲縣道（昭和櫻）→太和橋（許媽媽櫻花（椿寒櫻））→來吉部落（昭和櫻、緋寒櫻、椿寒櫻、重瓣緋寒櫻）→豐山（椿寒櫻、緋寒櫻）。

黃源明指出，整體花況為歷年來2月底、3月初最佳，極力推薦不容錯過的除阿里山國家森林遊樂區，首推中興製茶所與頂湖，兩處相距只有幾公里，中興製茶所這幾年花況都是獨佔鰲頭，連假椿寒櫻加上滿開的昭和櫻，花況將會達到最高峰；頂湖入口及公有停車場週邊，可以看到滿開的昭和櫻和緋寒櫻，包括昭和櫻櫻王、櫻后等。

中興製茶所的花況極佳。（記者蔡宗勳攝）

阿里山鄉樂野村頂湖大湖大凍山步道入口的昭和櫻。（記者蔡宗勳攝）

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