清明節連假高鐵加開197班次 3/4凌晨零時起開放購票

高鐵公司今天宣布加開清明節連假班次。（記者吳亮儀攝）

2025/02/27 12:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（27日）宣布，因應清明節連續假期疏運需要，在4月1日（週二）到4月7日（週一）期間加開197班次列車，包括南下92班，北上105班，總計7天提供1287班次的旅運服務。旅客可自3月4日（週二）凌晨零時起，透過網路訂票系統、高鐵合作便利商店及「T-EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需車票。

高鐵在疏運期間提供14班延後收班車次，都在晚間12點後抵達端點站，最晚到凌晨1時抵達，且配置2節自由座車廂（11-12節）。請搭乘延後收班車次的旅客，預先留意/安排往返車站交通接駁，以確保行程順暢。

請繼續往下閱讀...

清明疏運期間台灣高鐵公司也針對台中以北區間自由座需求較高時段，包括4月2日（週三）15到20時及4月3日（週四）7時到9時的南下方向；與4月6日（週日）12時到21時的北上方向，行駛於南港—台中、沿途停靠各站區間列車配置8節自由座車廂（1-3車及8-12車）。

此外，自3月14日（週五）到3月30日（週日）連續三週實施週末短期增班，期間共增開57班次列車，包括南下30班、北上27班，同樣自3月4日（週二）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵公司表示，清明疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」。

高鐵清明節連假加開班次。（取自高鐵公司官方網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法