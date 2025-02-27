公民力量讓歷史延續下去 228人權律師湯德章故居修復好了

當年湯德章律師使用的事務桌，即王先生的外公送來的。1張木桌見證大時代故事。（記者洪瑞琴攝）

2025/02/27 12:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「來，大家一起看整修好的故居，每個曾經殘破的角落被用心修復、那些快失傳的匠師技藝痕跡，還有故居承載的那些歷史記憶」。全台第1個由公民力量募資搶救下來的228人權律師湯德章紀念故居，已經修復好了。這段期間所有付出心力的大家都在心裡默默的感動著，一點一滴讓歷史延續下去，迎向更美好的台灣民主！

湯德章紀念協會表示，修復過程中有許多令人感動的小故事，也是文化歷史的迷人之處。90多年老房子時間久了，總會有白蟻在它身上留下痕跡，處理起來其實很麻煩，修護防護也是筆不小的開銷，但在故居開始修復的前中期，王先生很熱心聯繫，請務必讓他幫忙。然後修完就走了，什麼也沒多說，給了一份修護紀錄，分文不取。

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原來王先生的外公跟湯德章是好朋友，當年在林百貨工作，留在故居的辦公桌就是他外公幫忙運送到故居來的。因為歷史的悲劇，外公鮮少提到過去，只聽過他說幫湯德章送桌子。透過幫故居無償修復聊表心意，紀念這段歷史。

還有許多學校老師、社團帶隊參訪，也有永福國小學生為了錄製湯德章故事台語podcast，來看湯德章曾經生活的地方；更有位住在宜蘭的80多歲老先生，其實視力已模糊仍很用心寫信寄來，關心故居修復。透過導覽解說，把這間矗立在友愛街巷子裡的故居人事物，自然融入生活中，歷史記憶真正的被傳承下去，而不是要求用嚴肅的態度供奉在文獻裡直到消逝。

紀念館修復後，預於3月13日湯德章殉難日正式開館。紀念協會表示，跟保存故居一樣，無論是什麼形式，讓這些故事能夠傳承下去讓一代代台灣人銘記這些故事也從中學習，才能讓歷史記憶展現它的價值。無論是參加活動、關心故居，還是為故居修復出錢出力的每一位，有大家的幫忙故居才能存在，也因為跟人有所連結，故居才真正活著。

湯德章紀念館完成修復，內部空間可作為教育推廣基地。（記者洪瑞琴攝）

湯德章紀念館貼上書法大師陳世憲寫的「台灣上勇」春聯。（記者洪瑞琴攝）

湯德章紀念館保留格局原貌。（記者洪瑞琴攝）

湯德章紀念館蘋婆老樹長年相伴。（記者洪瑞琴攝）

王先生幫湯德章故居無償修復聊表心意，紀念阿公與湯德章情誼這段歷史。（湯德章紀念協會提供）

住在宜蘭的一位老先生關心故居修復，其實視力快不看到了，卻很用心寫信寄過來，令人感動。（湯德章紀念協會提供）

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