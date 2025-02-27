體恤台東農作去年接連風災損收成，國有及縣有租地租金均減收7成

台東去年接連遇風災，農作物收成受損，中央及縣府公告，國有地及縣有地租金均減收7成。（記者黃明堂攝）

2025/02/27 12:03

〔記者黃明堂／台東報導〕去年台東多次遭受颱風侵襲，農民收成不如預期，台東縣政府日前公告，台東縣政府縣有耕地租金減收7成。立委陳瑩及莊瑞雄同時向財政部國有財產署關心中央主管耕地減租情形，國有財產署表示，農業用地租金將同步減收7成，預計8842戶受惠、面積約7198公頃。

去年山陀兒及康芮颱風，導致台東農業損失慘重，嚴重影響農民生計，去年在颱風過境後，農業部即有提出相關農損補助，台東縣政府也在日前公告，為協助農民復耕生產種植，縣府耕地租佃委員會通過，是決議縣有耕地租金減收7成租金，立委陳瑩同時向財政府關心，國產署於台東的出租耕地，將同時減收7成租金，照顧受災農民。

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台東縣政府於日前公告減租，並同時表示縣有耕地出租有400餘筆受惠（約有119公頃）；陳瑩表示，依照國產署南區分署的統計，國產署主管出租的農業用地，共有8842戶（合計面積約7198公頃），租金同時減租7成，農民不須提出申請，國產署會自行辦理減租，希望藉此幫助受災農民降低損失，改善農民因風災而受創的生活經濟情形。

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