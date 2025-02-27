台東縣府帶頭設立職場托育 補助最高500萬鼓勵企業跟進

台東縣府社會處職場托育設施今天啟用。（記者黃明堂攝）

2025/02/27 12:14

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府社會處打造育兒友善職場環境，設置職場保母托育設施，於今（27）日正式啟用，未來將提供社會處及附屬單位社工及相關工作人員之孩童使用，有效支持並減輕員工育兒負擔。這是台東首個職場托育，為鼓勵企業跟進，提供每件最高500萬的補助經費。

縣府表示，近年來推動育兒友善政策，包括婚後孕前健檢補助、新生兒罕病篩檢、免費到宅育兒指導服務等，並透過類公共化托育政策確保公私托育費用一致，讓台東成為全國唯一連續3年新生兒人數正成長的縣市。

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此外，去年推動定點臨托服務新措施外，今年縣府率先示範於社會處內設置「職場保母」托育空間，將部分空間重新規劃，設置完善的托育設備，可收托4名0至6歲嬰幼兒，展現縣府對職場托育的重視與行動力。

社會處表示，現代社會雙薪家庭及托育需求日增，但鼓勵企業重視與協助員工平衡工作與家庭生活，然企業或事業單位設置附設托嬰中心並不容易，除了樓層限制外，空間面積也至少需要45坪以收托20名嬰幼兒。現在除了托嬰中心之外，也可以選擇運用10坪空間設置「職場保母」，透過保母媒合後，便可在職場托育設施空間收托照顧4名員工小孩，現由社會處帶頭設置，內部設施包括冰箱、電鍋、消毒鍋、嬰兒床、定溫調乳器等，期望能鼓勵企業與公部門單位一起共同來宣導職場托育新模式。

社會處長陳淑蘭說明，育兒友善政策除能實質協助員工兼顧工作與家庭生活外，更是提升企業與單位競爭力的重要措施。企業設置相關育兒設施，可依據勞動部相關辦法申請相關補助，包括設置員工哺（集）乳室，每案最高補助2萬元；新建托兒設施每案最高補助500萬元，對於已設置的設施，每年最高可補助50萬元，用於改善或更新設施；雇主辦理居家式托育服務或提供托兒津貼，每年最高補助60萬元。

縣政府邀請縣內各事業單位共同投入育兒友善職場建構，共同營造多元、包容的工作環境。針對補助申請或相關法規的疑問，歡迎聯繫社會處勞工行政科（電話：089-328254），托育相關諮詢可聯繫社會處兒少及婦女福利科（電話：089-345106）。

台東縣府社會處職場托育設施今天啟用。（記者黃明堂攝）

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