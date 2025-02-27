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    台鐵清明節連假全線加開153班列車 3/5零時搶票

    台鐵公司今天（27日）宣布，因應清明節連續假期疏運旅客需要，疏運日期從4月2日（週三）起到4月7日（週一）止共6天，全線加開各級列車共計153班，3月5日凌晨0時起開放購票。圖為EMU3000型新自強號列車。（資料照）

    台鐵公司今天（27日）宣布，因應清明節連續假期疏運旅客需要，疏運日期從4月2日（週三）起到4月7日（週一）止共6天，全線加開各級列車共計153班，3月5日凌晨0時起開放購票。圖為EMU3000型新自強號列車。（資料照）

    2025/02/27 11:41

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（27日）宣布，因應清明節連續假期疏運旅客需要，疏運日期從4月2日（週三）起到4月7日（週一）止共6天，全線加開各級列車共計153班，3月5日凌晨0時起開放購票。

    加開列車包含東部地區實名制列車6班、彰化－花蓮北半環EMU3000型新自強號列車10班、七堵－台東南半環EMU3000型新自強號6班、七堵－潮州EMU3000型新自強號直達車10班、南港－彰化普悠瑪直達車8班、湖口－台東區間快車8班。另為加強疏運旅客，4月2日至4月7日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

    疏運期間，全線運能較平日增加6.7%，與去年清明連假相比，平均每日增加2031個座位數，平均每日增加68萬1845座位公里。

    今年清明連續假期車票自3月5日（週三）0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於3月6日（週四）0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親一親等國民訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

    清明節連假台鐵加開列車班次。（圖由台鐵公司提供）

    清明節連假台鐵加開列車班次。（圖由台鐵公司提供）

    清明節連假台鐵加開列車班次。（圖由台鐵公司提供）

    清明節連假台鐵加開列車班次。（圖由台鐵公司提供）

    清明節連假台鐵加開列車班次。（圖由台鐵公司提供）

    清明節連假台鐵加開列車班次。（圖由台鐵公司提供）

    清明節連假台鐵加開列車班次。（圖由台鐵公司提供）

    清明節連假台鐵加開列車班次。（圖由台鐵公司提供）

    清明節連假台鐵加開列車班次。（圖由台鐵公司提供）

    清明節連假台鐵加開列車班次。（圖由台鐵公司提供）

    清明節連假台鐵加開列車班次。（圖由台鐵公司提供）

    清明節連假台鐵加開列車班次。（圖由台鐵公司提供）

    清明節連假台鐵加開列車班次。（圖由台鐵公司提供）

    清明節連假台鐵加開列車班次。（圖由台鐵公司提供）

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