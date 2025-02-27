指南風景區櫻花林正盛 南港舊莊魯冰花養茶有功

南港舊莊社區的茶園風光。（台北市大地處提供）

2025/02/27 11:23

〔記者何玉華／台北報導〕台北市工務局大地工程處推動台北大縱走親山活動，近年來也在沿線種植各種花卉，展現綠意之外的不同風貌；現階段有指南風景區的櫻花林，還有南港舊莊的魯冰花正盛開，進入3月，陽明山竹子湖的白色海芋將接棒，最佳賞花期為3至4月，都是228連假賞花不錯的選擇。

大地處近年來在指南風景區栽種逾400株櫻花，花期預計為2月下旬至3月上旬，可持續約3週，為提升遊憩體驗，特別結合宗教文化與自然景觀打造「祈福山徑」，串聯起「迎門、洗淨、結緣、療癒、許願、實現、感謝」7部曲，成為兼具心靈療癒與自然美景的登山路線。

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大地處指出，指南風景區是近年來興起的賞櫻景點，每年有2波的櫻花季，2月初可以到前山指南宮欣賞大漁櫻，時序到2月中下旬，接著由後山祈福山徑近500株飛寒櫻（台版粉紅富士櫻）接力盛開，花況預計到3月中旬。

另一處賞花點是在南港舊莊社區，今年魯冰花盛開，搭配社區聞名的包種茶，是近年社區結合傳統製茶文化與遊憩休閒活動創造的農村亮點；今年在地的台北市大坑產業文化協會為了讓茶樹生長得更茂盛，特別種植具有優異固氮效果的魯冰花，並將在3月15日舉辦南港茶山春郊魯冰花活動，讓遊客在欣賞花海的同時，還能參加茶餐點製作等體驗，更加深入了解魯冰花這默默協助茶園生長良好的幕後功臣，以及富含百年歷史的茶葉文化。

台北市大坑產業文化協會為了讓茶樹生長得更茂盛，種植具有優異固氮效果的魯冰花，並將在3月15日舉辦南港茶山春郊魯冰花活動。（台北市大地處提供）

指南山的櫻花花開正盛。（台北市大地處提供）

指南山的櫻花花開正盛。（台北市大地處提供）

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