綠手指手刀速搶！林保署植樹月贈逾10萬株台灣原生種苗木

新竹分署提供萊特氏越橘。（林保署提供）

2025/02/27 11:27

〔記者楊媛婷／台北報導〕3月是植樹月，農業部林業及自然保育署每年在植樹月分發台灣原生種樹苗，今年將提供93種、10萬多株的原生種樹苗，部分分署會發放地區特色樹種，如新竹分署就會提供花朵嬌嫩可愛、彷彿風鈴的萊特氏越橘，林保署提醒，所有苗木都會用環保材質包裹土球，領苗民眾須自備容器或袋子。

綠手指每年最期待的就是林保署在3月發放的台灣原生種樹苗活動，每棵苗木都是頭好壯壯，更具特色，林保署表示，今年贈苗最早場次於3月1日登場，最晚場次則是3月29日，全國共計154場次，有民眾喜愛的山黃梔、桃金孃、石斑木類及杜鵑類等，苗木都為台灣原生種，且配合不同區域提供地區特色樹種。

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林保署表示，新竹分署會提供萊特氏越橘、野牡丹、蛇莓；台中分署提供土肉桂、台灣百合、天仙果、苗栗紫金牛、狗花椒；嘉義分署提供小葉赤楠、阿里山十大功勞、蘄艾、日本女貞；屏東分署提供枯里珍、金門赤楠、黃荊、蘭嶼柿；台東分署提供兔腳蕨、越橘葉蔓榕、永康山茶、黃荊；花蓮分署提供山櫻花等。

林保署說明，各區贈苗活動苗木索取方式不同，民眾就近領取苗木時，可先上網查詢各場次所需配合事項，部分活動須持1至3月份紙本或電子發票，分別規劃以2張或3張發票兌領苗木1株，每人限領苗木株數也不同；亦有部分場次可以直接排隊領取，或透過參加捐血等各式活動才能領苗，詳情可參閱「植樹月贈苗活動一覽表」（https://url.forest.gov.tw/114tree）或至林業及自然保育署臉書專頁查詢。

嘉義分署提供阿里山十大功勞。（林保署提供）

台東分署提供兔腳蕨。（林保署提供）

南投分署提供山芙蓉。（林保署提供）

台中分署提供狗花椒。（林保署提供）

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