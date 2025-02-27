克服「無手機焦慮症」等 教育部推「社會情緒學習」5年計畫

為提升師生情緒健康，克服數位及AI帶來的挑戰如無手機焦慮症，教育部今（114）年起推動「社會情緒學習」5年計畫。（資料照）

2025/02/27 11:35

〔記者林曉雲／台北報導〕為提升師生情緒健康，克服數位及AI帶來的挑戰如無手機焦慮症，教育部今（114）年起推動「社會情緒學習」5年計畫，國家教育研究院將研發指引及教學工具，協助各級學校辦理社會情緒學習活動與課程，協助學生逐步增強自我認同、同理關懷他人、樂在學習、樂於挑戰且不怕失敗等正向情緒。

教育部在計畫中直指，數位科技帶來便利，卻也造成學生注意力與心理健康的挑戰，隨著數位化與人工智慧迅速發展，數位工具提升教與學的效能，但也為教育環境帶來挑戰，例如長期使用手機造成注意力不足，過度依賴社群媒體而引發諸多負面影響，例如無手機焦慮症（nomophobia）、網路成癮、網路霸凌、網路遊戲成癮及人際關係疏離等問題，凸顯涵養未來公民關鍵素養的重要性，包括人際互動、同理關懷、情緒調節、自我管理、負責任的行為。

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教育部說明，數位工具的普及影響學生專注力與心理健康，以及社會文化與數位環境等變遷，對校園文化造成衝擊，學生雖在國際教育評比中展現亮眼的學業表現，但在學習動機、自信心等情意面向的表現卻未盡理想，凸顯推動社會情緒學習相關政策的必要性，此計畫透過涵養教職員與學生的社會與情意素養，培養現代公民所需核心能力，營造友善幸福的校園環境，提升教職員與學生的身心健康與幸福感。

社會情緒學習與情緒教育相關課程，能夠有效降低或轉化學生的疏離感，提升兒童與青少年的心理韌性、心理健康與幸福感，這些能力更是學生未來的生活與工作的重要資產，亦有助社會和諧與國家發展。教育部學特司科長楊奕愔說明，教育部邀集國教院、地方政府、民間團體及專家學者，推動「幸福教育、健康台灣 幸福學校、師生共好：教育部社會情緒學習中長程計畫第一期五年計畫」（114年至118年），以實踐「健康台灣」。

國教院說明，社會情緒學習（SEL）包括自我覺察、自我管理、社會覺察、人際關係技巧、負責任的決定，可促進正向氛圍、同理心關懷、社會和諧及可持續的社會發展；12年國教和社會情緒教育均著重學生的自主性與學習動能，學校將結合108課綱及學校願景、各領域課程、學校活動等進行整全式的規劃。

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