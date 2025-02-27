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    永續有愛花火相傳 2025澎湖花火市集募集中

    澎湖國際海上花火節五月升空，花火市集募集中。（記者劉禹慶攝）

    澎湖國際海上花火節五月升空，花火市集募集中。（記者劉禹慶攝）

    2025/02/27 11:08

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節即將在5月升空，「花火市集」將於3月10日起正式開放報名。今年範圍擴大，預定設置超過百個攤位，涵蓋A區民生路、B區介壽路及C區文創區3大主題，在花火節期打造多元豐富的在地特色市集。

    市集規劃A區（民生路）與B區（介壽路）可容納約80至100個攤位，C區則規劃為文創區，專門呈現澎湖獨特的文創品牌及手作藝術。主辦單位將嚴格篩選商品，禁止販售非文創批發品，堅持以原創與在地風格為主，並鼓勵使用行動電源取代發電機，打造低碳、環保的活動場域。

    此次市集採「快閃式」經營模式，每晚6時至10時營業，攤商須於結束後90分鐘內迅速撤場，以維持交通順暢。活動期間全面禁用一次性塑膠用品，積極落實聯合國SDGs永續目標，凡符合永續規範的攤商可享租金優惠。

    報名分2階段，第1階段於3月10日至14日開放澎湖當地戶籍及公司優先報名，額滿後暫停第2階段招募。未額滿則將於3月21日起開放其他地區攤商加入，每位攤商僅限申請1個攤位，違反者將列入黑名單。另外活動還有1大亮點，特別推出的600cc「永續循環杯」，每次清洗費僅需5元，將全數委託澎湖幸福小棧（身心障愛協會）辦理。報名資訊請至官方表單連結：https://forms.gle/1FzbU3UQs7cBYS5QA

    洽詢專線：0970-543543 行雲 志。

    澎湖花火市集今年擴大辦理，民生路延伸至介壽路。（記者劉禹慶攝）

    澎湖花火市集今年擴大辦理，民生路延伸至介壽路。（記者劉禹慶攝）

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