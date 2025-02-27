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    挑戰2025台北大縱走 新手有3選擇、挑戰魔王級首推這段

    新手挑戰台北大縱走，大地處建議可從較輕鬆的第5、7、8段先嘗試；圖為第5段劍潭山步道老地方觀機平台遠眺景觀。（圖由台北市大地處提供）

    新手挑戰台北大縱走，大地處建議可從較輕鬆的第5、7、8段先嘗試；圖為第5段劍潭山步道老地方觀機平台遠眺景觀。（圖由台北市大地處提供）

    2025/02/27 11:12

    〔記者何玉華／台北報導〕親近台北市郊山，一年一度的台北大縱走挑戰今（27日）起登場至12月31日止，台北市工務局大地工程處表示，全長130公里，分8段環繞台北一圈，參與者完成挑戰後，自今年6月2日至明年年1月15日，可兌換認證證書；活動方式除了使用健行筆記APP挑戰，也可以與大地處規劃的2025寶石手拿牌合照來完成任務。

    大地處表示，今年活動設計2項任務，任務1的年度認證活動延續以往無限收集寶石功能，任務2的特別挑戰活動，自5月29日上午8時開放挑戰，民眾須先完成任務一挑戰後才能開啟，前1500名完成者，可獲得限量登山帽一頂。

    大地處表示，大縱走全長130公里，分8路段串聯台北市周邊的山系與河濱步道，從壯闊的七星山、擎天崗，到靜謐的雙溪溝古道，再到熱鬧的河濱自行車道，每一段都有不同的特色，民眾可參考自身體能選擇；若是健行新手，可以從較輕鬆的第5、7、8段先嘗試；體能較好想挑戰有難度路線的，可以選擇第1至第3段、4、6段。

    大地處說明，第5段沿淡水河岸行走，平緩的步道可欣賞河景與飛機起降，適合全家大小一起挑戰；第7段樟樹步道，春天有魯冰花海，還可到貓空一遊，是熱門的親子與攝影路線；第8段則是河濱自行車道，可騎乘自行車完成挑戰，適合喜愛速度感與悠閒旅行的朋友。

    有登山挑戰感的路段，大地處首推第1至第3段、從二子坪到七星山主峰的路線，沿途有連峰步道、魔王攀繩段與台北第一高峰七星山，累積爬升超過800公尺，是最具挑戰性的區段之一。

    其次是第4段的雙溪溝古道與圓覺寺步道，擁有大量石階與高低起伏的地形，考驗腿部耐力；還有第6段中華科技大學到捷運麟光站，沿途可俯瞰台北市區與101大樓，特別推薦夜間健行，感受不同氛圍的城市美景。

    新手挑戰台北大縱走，大地處建議可從較輕鬆的第5、7、8段先嘗試；圖為第8段河濱自行車道。（圖由台北市大地處提供）

    新手挑戰台北大縱走，大地處建議可從較輕鬆的第5、7、8段先嘗試；圖為第8段河濱自行車道。（圖由台北市大地處提供）

    挑戰台北大縱走有登山感的路線，大地處首推第1至第3段、從二子坪到七星山主峰的路線；圖為大屯山主峰連峰步道遠眺景觀。（圖由台北市大地處提供）

    挑戰台北大縱走有登山感的路線，大地處首推第1至第3段、從二子坪到七星山主峰的路線；圖為大屯山主峰連峰步道遠眺景觀。（圖由台北市大地處提供）

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