貓纜票價大漲！水晶透明車廂另計費 最高增幅228.6％

貓空纜車自3月3日起調整收費方式，改以單次票計算，每人每次票價180元，一日票每張300元；台北市民票價不變。（圖由台北捷運公司提供）

2025/02/27 11:04

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市貓空纜車目前計費方式為「搭1站70元、2站100元、3站120元」，負責營運的台北捷運公司及台北市政府認為收費方式太複雜、票價太低，決定3月3日起調整收費方式，改採計次收費，每人每次票價180元，一日票每張300元；台北市民、兒童及65歲以上長者維持每人每次50元、一日票100元；水晶透明車廂每人每趟次加價50元。

以只搭透明車廂1站為例，現行只要70元，日後將要230元，漲幅高達228.6％。

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台北捷運公司指出，營運17年的貓空纜車兼具觀光遊憩及交通運輸雙重功能，面對龐大的設備維護費用，加上物價通膨、電費攀升與基本工資調漲等壓力，使得營運成本大幅增加。為回歸觀光纜車合理票價並提供旅客安全可靠服務，經參考國內外同業收費方式、巿府三貓2.0會議多次討論及貓空商圈在地代表建議，決議簡化收費方式並適度反映合理票價。

一般旅客改以單次票計算，每人每次票價180元，一日票每張300元；台北市民、台北市政府退休公教人員、全國6至12歲之兒童、65歲以上老人及台北市55歲以上之原住民、身心障礙者及其必要陪伴者1人等具優惠身分者，票價維持不變，每人每次票價50元、一日票每張100元。

而水晶車廂最受歡迎，每節車廂僅能容載5人，低於一般車廂可容載8人，加上維持水晶車廂通透度與觀景感受設備維護成本較高，北捷參考去年7至9月到訪貓纜旅客意見回饋，及韓國、香港等觀光纜車同業在水晶或透明車廂皆採差別定價方式，故自3月3日起，除原有纜車票價外，不論身分類別，升等搭乘水晶車廂，每人每趟次加價50元。

北捷指出，以國內外知名觀光纜車票價為例，日月潭纜車每公里票價約100元、日本箱根纜車每公里票價約80元、新加坡花柏山線纜車每公里票價約230元、韓國松島海上纜車每公里票價約210元，調整後的貓空纜車平均每公里票價約45元，仍遠低於國際纜車同業。

同時，大台北公車貓空右線、貓空左線則擴及所有搭乘貓纜旅客皆可免費搭乘。為配合貓空纜車票務系統更新轉換，即日起至3月2日，貓空纜車購票網、KKDAY、KLOOK等電商平台，將僅販售北北基好玩卡無限暢遊卡、景點暢遊卡及世壯運好玩卡，如欲購買其他票種，須至貓空纜車各車站現場購票。

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