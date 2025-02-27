228假期搭上「南國趴」明展開 往墾丁交通疏導出爐

「南國趴」明展開，往墾丁交通疏導出爐。（圖由警方提供）

2025/02/27 10:53

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕明天就是228連假，雖然出國民眾大增影響國旅，但恆春半島有「南國趴」活動及台東旅遊住宿仍有約5成左右以上，加上1日來回的走春車流，假期預估仍將超過5萬車潮南下，為了因應往年南下北返都塞爆的路況，屏東警方仍將啟用調撥車道及分流措施，呼籲民眾遵守疏導，並避開北返集中的3月2日下午時段。

根據警方及飯店旅宿業者統計，連假南下高峰在2月28日至3月1日，平均住宿率雖不佳，仍有有5成左右上，恆春半島景點及車城福安宮仍是南部走春熱門地點，北返則會集中在3月2日。

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台灣祭5週年行前派對「南國趴」將於2月28日及3月1日在墾丁大灣草坪舉行，為確保活動期間交通順暢，恆春分局實施會場周邊交通管制措施，並安排警力疏導車流。活動期間，大灣路兩側將設置改道牌，僅在墾丁路通海巷預留通行缺口，以避免行人隨意穿越馬路，造成人車交織的危險情況。

枋寮警方指出，近年交通疏導策略奏效，加上南下車流都會分多日及不同時段，車流較多的時段都在上午8時至下午1時左右，方針對水底寮至枋山地區，由於連接台東及墾丁車潮，南下將於台1線436公里（水底寮五岔路口）到445.5公里（嘉和路口）視車潮調撥車道，車多狀況除了採燈控輪放方式，也將拉長車道縱深，以利車流順利匯集成一車道，並結合三工處出動空拍機，嚴密監控沿線車流，即時派遣警力快速疏導車多壅塞路段。

面對每個連假北返車潮都塞爆台1線狀況，北側的調撥車道，仍維持到車流匯集回堵的台1線及台9線三叉路口，後段則連接沿山公路分流，多個假期有效疏導後，這次也將延續這個策略執行。此外，為避免違規「行駛機慢車道」及「違規停車」，枋山路段科技執法針對違規「行駛機慢車道」進行取締，呼籲駕駛人避免違規爭道造成事故發生也吃上罰單。

「南國趴」明展開，墾丁大灣路禁止臨停。（圖由警方提供）

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