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    林保署南投分署9千株開花苗木 3/12拿發票最多可換5株

    過去很搶手的金毛杜鵑，今年也在贈送苗木之列。（林保署南投分署提供）

    過去很搶手的金毛杜鵑，今年也在贈送苗木之列。（林保署南投分署提供）

    2025/02/27 10:13

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕每年吸引排隊的「發票換苗木」活動又來了！林保署南投分署今年植樹節準備金毛杜鵑等8種共9000株開花樹苗，在本部、5個工作站和2個分站贈送，民眾拿2張1-3月發票就可換1株，最多10張換5株，活動從3/12早上10點開始，換完為止。

    林保署南投分署植樹節的發票換苗木活動，每年都吸引非常多民眾排隊等待，今年該分署準備8種的樹種都是原生種花苗，包括金毛杜鵑、烏來杜鵑等兩種原生種杜鵑；月橘、山黃梔等香花植物；花色喜氣的桃金孃、野牡丹；以及花型優雅的厚葉石斑木及山芙蓉。

    林保署南投分署表示，以往金毛杜鵑、烏來杜鵑都很搶手，但也有民眾喜歡花色喜氣的桃金孃、野牡丹，以前各樹種的數量不一定相同，今年則除了山芙蓉數量較少，其他樹種的數量一致，以本部和埔里等5個工作站為例，各準備1500株苗木，僅山芙蓉100株，其他都200株，2張發票換1株，最多10張換5株，苗木換完為止。

    南投分署說，8種苗木開花期不太一樣，栽種照顧方法也略有不同，有的耐旱、有的喜歡較潮濕，民眾栽植後要注意其特性。

    今年也有花色喜氣的桃金孃。（林保署南投分署提供）

    今年也有花色喜氣的桃金孃。（林保署南投分署提供）

    花型優雅的厚葉石斑木，今年也有贈送。（林保署南投分署提供）

    花型優雅的厚葉石斑木，今年也有贈送。（林保署南投分署提供）

    山芙蓉今年的數量比其他7樹種少了一半。（林保署南投分署提供）

    山芙蓉今年的數量比其他7樹種少了一半。（林保署南投分署提供）

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