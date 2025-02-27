草嶺石壁櫻花爆開滿山谷粉紅春色 遊客這舉動惹眾怒

雲林古坑草嶺石壁櫻花今年爆開，滿山谷充滿粉紅春色，遊客驚呼美味了！（記者黃淑莉攝）

2025/02/27 09:32

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑草嶺石壁櫻花爆開，滿山谷的粉紅、桃紅櫻花爭妍鬥艷，山上賞花遊客驚艷呼，接下來228連假預估會湧入大量賞花人車，鄉公所啟動應變措施，接駁車從15班增加到18班，開放部分路段單側停車、協請警方加強路口管制。

草嶺村長陳兵通說，有的遊客會搖樹、拉樹枝，有的人勸阻、告戒不聽，令村民既氣憤又無奈，呼籲大家用眼睛欣賞就好不要動手。

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今年春節後連續幾波冷氣團，山區氣溫低，造成石壁櫻花晚開，一直到2月中旬後才逐漸開花，這週花開達9成左右，從東璧山莊到九芎神木區入口處的櫻花大道、九芎神木往美人谷的步道沿線及美人谷等地，上萬株的櫻花盛開。

從上週末到這幾天每天都有遊客慕名上山賞花，宛如置身在粉紅仙境中，遊客驚呼「美呆了」、「美的太過份」、「怎麼可以美成這樣」。

陳兵通表示，看到那麼多遊客上山賞花村民很歡迎，不過有的遊客為了拍照更有意境，動手搖樹幹讓花瓣落下，或拉樹枝拍照，這樣的動作對櫻花樹傷害很大，村民若見狀都會制止或告誡，有人會聽，有人則會生氣回嗆樹樹長在這裡為什麼不可以搖、不可以碰，令村民既生氣又無奈。

除了搖樹，還有遊客亂丟垃圾也令村民困擾，社區已在上山道路沿線都懸掛請勿亂丟垃圾告示牌，陳兵通提醒，請遊客把垃圾丟垃圾桶或帶回車上帶下山再丟，讓大家都有清新賞花環境。

雲林古坑草嶺石壁櫻花今年爆開，滿山谷充滿粉紅春色，遊客驚呼美味了！（記者黃淑莉攝）

石壁蘇家農場往九芎神木區的櫻花大道成粉紅花廊。（記者黃淑莉攝）

石壁蘇家農場往九芎神木區的櫻花大道成粉紅花廊。（記者黃淑莉攝）

石壁美人谷櫻花林及櫻花步道充滿粉紅花海。（記者黃淑莉攝）

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