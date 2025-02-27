228連假晴朗高溫上看30度 下週鋒面報到又轉濕冷

今降雨較昨緩和，預估中北部山區附近才有稍高的短暫雨機會，平地區域僅偶有零星飄雨，明各地轉晴高溫上看30度。（資料照）

2025/02/27 09:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（27日）受到華南雲系的影響，各地雲量偏多，不過降雨情形已緩和許多，空氣品質依然不理想，敏感族群外出務必要注意，明（28日）華南雲系逐漸離開，預估西半部地區轉為晴到多雲天氣，各地高溫普遍在25度以上，內陸或南部地區更會上看30度。

天氣風險公司分析師歐宗學指出，今降雨較昨緩和，預估中北部山區附近才有稍高的短暫雨機會，平地區域僅偶有零星飄雨，不過今空氣品質仍然不理想，西半部普遍都有機會達橘色提醒等級，南部地區更有機會達紅色警示，敏感族群外出務必要注意。

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明華南雲系逐漸離開，天空中的雲量會減少許多，預估西半部地區轉為晴到多雲天氣，但早晚期間起霧機會仍高。東半部地區則是以多雲為主，局部地區雲量稍多並有短暫雨機會，類似的天氣至少持續到週日，並可望延續到下週一的白天，各地高溫普遍在25度以上，內陸或南部地區更會上看30度，早晚期間氣溫仍相對偏涼，低溫約在16-18度，會有相當大的日夜溫差。

下週一晚起到下週二（3月3日-4日）會有鋒面通過，各地都會有陣雨發生機會，由於前面這段時間回暖幅度大，預估鋒面結構會相當明顯，可能會有一波較明顯的雨勢，不過降雨熱區及時間還無法確定，僅能先確定降雨機率會提高許多，有安排戶外活動的建議可以提早預做雨備。

鋒面過後會再有東北季風南下帶來涼冷空氣，伴隨著華南雲雨區持續影響，因此下週二晚間到下週三（5-6日）陰雨濕冷的感受會相當明顯，未來幾天會在短時間內有很大的天氣及氣溫變化出現，提醒大家留意並要適時調整穿著。

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