賴清德出席淨耀法師追思會 頒發褒揚令

總統賴清德今（27）日出席淨耀法師追思讚頌會，頒發褒揚令。（記者黃子暘攝）

2025/02/27 09:26

〔記者黃子暘／新北報導〕總統賴清德今（27）日出席淨耀法師追思讚頌大典，頒發褒揚令。賴清德說，感謝淨耀法師對台灣社會的佛教非凡貢獻，去年他成立全社會防衛韌性委員會，感謝淨耀法師願意受邀擔任顧問，可以感受到他關心、愛護國家，且願意奉獻心力保護國家，一生慈悲為懷、修行弘法，感化芸芸眾生，令人感佩。

賴清德表示，淨耀法師28歲隨在廣化老和尚座下剃度出家，跟隨應順導師座下，分別受法於星雲大師與圓宗長老，深受佛法薰陶，潛心向佛、鑽研至深；淨耀法師青年入道，為教忘軀，曾任慈法禪寺、法王寺、普賢講堂、東富禪寺、金佛寺住持等職務，一生護法護教不遺餘力，令人欽佩，畢生弘揚佛法廣開法筵、安生渡眾，宏法遍及海外20多國，一步一腳印，大力推廣佛教文化，落實人間佛教理念，可以說功在社會。

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賴清德說，淨耀法師秉持普賢菩薩的難行仍行、難忍仍忍精神，推動社會服務獎近40年，除了投入感化教育、致力反毒宣傳、推動公益慈善，也積極關懷社會弱勢、耕耘藝術文化、促進宗教交流，可謂遺愛人間，感謝他願意受邀成為全社會防衛韌性委員會顧問，共同努力打造更強韌的台灣。

賴清德指出，淨耀法師慈悲精神將永留人間，為大眾追憶緬懷，啟發更多人。

總統賴清德今（27）日出席淨耀法師追思讚頌會，頒發褒揚令。（記者黃子暘攝）

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