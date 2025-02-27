228李花、櫻花盛開 春遊彰化賞花正是時候

花壇鄉虎山巖近700棵李花樹盛開滿山雪白，預計228連假將迎來大爆發。（圖由參山處提供）

2025/02/27 08:44

〔記者湯世名／彰化報導〕每年2、3月是彰化縣芬園鄉黃花風鈴木及花壇鄉虎山巖李花、櫻花盛開季節，其中虎山巖預計228連假將迎來盛開美景，參山國家風景區管理處指出，近700棵李樹本週大爆發，預計連假將吸引爆滿遊客前來賞景；228連假不用到國外去，歡迎大家來彰化賞花、吃美食，感受一趟最道地的春遊。

參山處表示，11年前有500棵李花樹苗種植在虎山巖周邊，盛開花海受到民眾歡迎；後來再補植200棵李樹及200多棵櫻花樹，參山處也針對周邊進行環境整建，從金針花園區、櫻花園區、李花園區，將虎山巖環繞一圈，讓當地成為彰化最熱門觀光景點之一。

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虎山巖管委會表示，李花都是成串堆滿枝頭，呈現濃烈的白，李花開時，那隨風招搖的李樹花海，真令人賞心悅目，值得細微的慢慢觀賞。同時，還有浪漫粉紅櫻花盛開，紅白交映，一片花海，已吸引不少民眾爭相拍照留影。去年開花時間剛好在春節期間，觀賞人群很多，今年年假已過，平日是觀賞的好時機。

參山處表示，由於李花花期很短，近期陸續開花，預計在228連假將會呈現盛開情形，歡迎大家把握時間。另外，芬園鄉彰南路沿線的黃花風鈴木，已成為彰化最夯的花道，每年一到春天，沿路金黃色的黃花風鈴木將彰南路點綴著美侖美奐，歡迎民眾賞花拍照，並到寶藏寺參觀具百年歷史的古蹟，閤家祈福。

芬園鄉黃花風鈴木即將在3月盛開，預計將吸引爆滿遊客前來賞花。（圖由參山處提供）

花壇鄉虎山巖櫻花盛開，預計228連假將迎來大爆發。（圖由參山處提供）

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