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    228連假中市祭交通疏導 籲駕駛走台74線接國1

    交通局推228連假台中交通疏運計畫。（市府提供）

    交通局推228連假台中交通疏運計畫。（市府提供）

    2025/02/27 08:02

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕明天開始就是228和平紀念日3天假期，台中市政府交通局指出，預期國1豐原至大雅路段較易出現塞車，建議民眾可改走台74線串接國道4號，避開交通瓶頸路段，國1大雅系統交流道已銜接台74線，用路人不需再經平面道路轉接節省車程；另呼籲出遊前先查詢「台中交通網APP」即時路況，鼓勵多搭乘公共運輸安心旅遊。

    交通局指出，交通部高速公路局在2月28日至3月2日於國道實施單一費率，0-5時暫停收費，並建議國道中部地區國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，改走台74以避開易壅塞路段。另外，國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口於3月1、2日的13至18時，皆實施高乘載管制，前往宜蘭花蓮遊玩民眾請留意，善用「台中交通網APP」掌握交通路況，行車一路順暢。

    葉昭甫表示，市府與高公局會透過區域協控機制，機動調整路口號誌時制，提升交流道周邊道路行車效率，此外，228連假疏運期間，高鐵規劃加開79班次列車，自2月27日至3月3日總計5天提供871班次列車，台鐵則全線加開各級列車共97班次。

    交通局表示，交通部公路局為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，2月27日0時起至3月2日24時止實施國道客運票價優惠，90條國道客運路線可享平日優惠或85折票價，搭乘國道客運、台鐵及高鐵於10小時內轉乘台中市市區公車，還能獲基本里程免費優惠。

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