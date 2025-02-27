228連假暖如夏高溫30度以上 下週又有冷氣團 氣溫變化逾15度

近日天氣持續回暖，預估228連假期間也會是「溫暖如夏」的好天氣，各地白天氣溫將升至30度以上。不過氣象專家提醒，下週將陸續有鋒面以及冷空氣南下。（資料照）

2025/02/27 08:04

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣持續回暖，預估228連假期間也會是「溫暖如夏」的好天氣，各地白天氣溫將升至30度以上。不過氣象專家提醒，下週將陸續有鋒面以及冷空氣南下，且強度將介於大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團等級之間，預估氣溫將劇烈變化，幅度超過15度。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據今晨美國模式模擬結果顯示，寒冷的氛圍還沒有結束，預估3月6日至8日將有下一波冷空氣南下，且強度將介於大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團等級之間，最冷的時段將會落在3月6日晚間至3月7日的清晨。

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「林老師氣象站」也提醒，要注意的是，這波冷氣團的秉性是先濕冷，後轉乾冷；屆時也會因為降雨的關係，讓體感溫度再下降個攝氏1至2度，彷彿冬天又回來了！

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日中層水氣逐漸東移，雲量將逐漸減少，各地轉為多雲時晴，西半部易起霧的天氣；北舒適南微熱、早晚涼。中南部空氣品質仍不佳，戶外活動應注意。

吳德榮表示，明日起至下週一台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，清晨易起霧；花東偶有零星、少量飄雨的機率。至於白天「溫暖如夏」，本島各地區最高氣溫皆將升至30度以上。下週一晚鋒面接近，大氣趨不穩定，降雨機率逐漸提高。

吳德榮提到，下週二晨鋒面通過、伴隨明顯降雨，有小範圍對流發展（「春雷乍響」）的機率，加上冷空氣緊接南下、氣溫驟降，「乍暖還寒」應特別注意氣溫的劇烈變化，預估變化幅度超過15度。

吳德榮也指出，下週三至週五（3月5日至7日）北台灣不但受冷空氣影響最大，天氣持續多雨，感覺特別濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態，其他地區亦有明顯影響，要注意調適。吳德榮也提到，根據最新各國模式模擬，這波冷空氣的強度，以達「大陸冷氣團」的機率為最高，不過具體表現仍應持續觀察。

「林老師氣象站」指出，預估3月6日至8日將有下一波冷空氣南下，且強度將介於大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團等級之間，最冷的時段將會落在3月6日晚間至3月7日的清晨。（圖擷自臉書）

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