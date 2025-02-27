02/27 各報重點新聞一覽

有中資背景的多哥籍貨輪「宏泰五八」，疑故意拖錨破壞「台澎第三海纜」，台南地檢署昨晚聲押中國籍王姓船長，船上7名船員以電子設備監控、限制住居。圖為海巡登「宏泰五八」調查。（資料照，海巡署提供）

2025/02/27 06:41

自由時報

斷我海纜 中國權宜輪船長聲押 7船員電子監控、限制住居

具有中資背景的多哥籍貨輪「宏泰五八」，疑似故意拖錨破壞「台澎第三海纜」，台南地檢署昨晚聲押禁見中國籍王姓船長，船上七名船員以電子設備監控、限制住居。

請繼續往下閱讀...

詳見斷我海纜 中國權宜輪船長聲押 7船員電子監控、限制住居。

協和四接通過環評 北東電網壓力減

基隆協和電廠規劃從燃油改為燃氣發電，並興建第四天然氣接收站（四接），歷經近七年，昨終於通過環評審查；台電董事長曾文生強調，協和電廠事關北東電網韌性，涵蓋新北市、台北市、宜蘭縣與花蓮縣等四八○萬人口，改建有助於穩定北台灣供電，且早日讓燃油機組除役，改善當地空氣品質。

詳見協和四接通過環評 北東電網壓力減。

遊艇載運389公斤 車城後灣搶灘 走私黑市6億大麻花 海巡破獲逮7人

海巡署台東及屏東查緝隊等單位，去年十月查獲卅一歲男子劉冠德駕駛小型遊艇，載運三百八十九公斤、黑市價值六．五億元大麻花企圖搶灘上岸，全案依違反《毒品危害防制條例》將劉男等七名嫌犯移送屏東地檢署偵辦，屏檢日前依涉犯毒品危害防制條例提起公訴。

詳見遊艇載運389公斤 車城後灣搶灘 走私黑市6億大麻花 海巡破獲逮7人。

聯合報

四接環評闖關成功 民團批環境部強行運作

耗時七年、六次環評初審，基隆協和電廠更新改建案（四接）昨成功闖關環評大會，在與會十七名環評委員提出納入三項建議後，一致同意通過。環保團體批評環境部強行運作通過四接案，要求撤銷違法會議結論，另將展開司法行動。

詳見四接環評闖關成功 民團批環境部強行運作。

解急診壅塞 新增2健保給付

為解決醫院急診與加護病房壅塞，衛福部昨天第四度召開會議，邀請醫院代表、急診醫學會研議健保給付改革方向，會中決議新增急診護理費、留觀床醫師診察費等支付標準，並提高重大外傷支付標準，預計五月上路。

詳見解急診壅塞 新增2健保給付。

中國時報

衝突聲中 四接環評過關

雖然衝突不斷，環境部環評大會26日歷經7小時討論，審查通過「協和電廠更新改建計畫環境影響評估報告書」，但由於環團踢爆，協和電廠土壤檢出多氯聯苯超標，環評委員要求台電應處理、改善土地汙染問題。台電承諾，會先清除土汙，再開工，因此「動工時間難預估」，恐讓四接2032年營運計畫生變。

詳見衝突聲中 四接環評過關。

紐時揭台憂慮 恐成下個烏克蘭

《紐約時報》26日報導指出，美國總統川普上任後，烏克蘭政策出現大轉變，加劇台灣對美國的疑慮，憂心台灣也「步上烏克蘭的後塵」。美國學者投書《外交事務》（Foreign Affairs）期刊分析表示，美國應採折衷作法，提升台灣的自我防禦能力，免於直接衝突的後果。

詳見紐時揭台憂慮 恐成下個烏克蘭。

協和四接報你知

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法