全國唯一！台北榮總連2年入選全球最佳醫院250強

台北榮總名列2025年全球最佳醫院前250名榜單中。（資料照）

2025/02/27 06:17

〔記者林惠琴／台北報導〕美國《新聞週刊》（Newsweek）與全球數據公司Statista合作的「2025年全球最佳醫院（World's Best Hospitals 2025）」排行榜出爐，在全球250家最佳醫院中，台北榮總連續2年成為全國唯一上榜名單，且最新排名由去年的218名再往前挺進至208名。對此，台北榮總院長陳威明僅低調表示，會繼續努力。

「全球最佳醫院（World's Best Hospitals）」從2019年開始評比，今年公布的排行榜涵蓋美國、英國、德國、法國、日本、韓國、台灣等30個國家、超過2400家醫院，選取原則主要基於如生活水平、預期壽命、人口規模、醫院數量與數據可獲取性等多種可比較性因素，榜首由美國明尼蘇達州的梅約診所（Mayo Clinic - Rochester）摘下。

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台灣從2023年起開始有醫院進入全球最佳醫院前250名的榜單中，2023年台大醫院以第249名擠入250強，去年台北榮總名列第218名唯一入榜，今年有35家醫院列入評比，再度由台北榮總一枝獨秀進榜，甚至名次往前躍進至第208名，讓世界看見台灣。

在台灣35家接受評比的醫院中，台北榮總得分92.99％位居首位；其次是台大醫院的92.51％，第3至5名為高雄長庚醫院90.54％、林口長庚醫院89.72％、台中榮總89.43%，第6至10名則是中國醫藥大學附設醫院、成功大學附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、馬偕醫院、桃園長庚醫院。

《新聞週刊》強調，此排行榜的評估過程包含針對醫師、醫院管理者、醫護人員、健康照護專業人員等數千名醫學專家的線上調查、病人體驗數據、醫院品質指標、患者報告結果測量（PROMs）調查。PROMs被定義為由患者填寫的標準化、經過驗證的問卷，用於衡量他們對於自身功能健康與生活品質的感受。

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