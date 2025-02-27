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    228連假垃圾怎麼倒？彰化縣公布「紅綠燈」讓人秒懂

    彰化市清潔隊部提供民眾倒垃圾全年無休，但資源回收物必須依照指定項目自行進行細分類。（記者劉曉欣攝）

    彰化市清潔隊部提供民眾倒垃圾全年無休，但資源回收物必須依照指定項目自行進行細分類。（記者劉曉欣攝）

    2025/02/27 06:32

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕倒垃圾也要看紅綠燈！228連續假期即將到來，彰化縣政府貼心整理26鄉鎮市的垃圾清運時間做成「紅綠燈」表格，紅燈就是停收，綠燈就是正常清運，至於黃燈就是特休假。並針對定點清運部分，增設藍燈來代表當天沒有設置。

    彰化縣環保局日前已先行公布228連續假期的垃圾收運服務異動情況，彰化縣政府LINE官方帳號則在連假前，再次以一張圖卡說清楚，民眾一看到圖表都大喊，太方便，太好懂了。

    有民眾表示，因為目前各鄉鎮市的收運垃圾都不同，以人口最多的彰化市來說，定點收運垃圾是全年無休，沿路收運垃圾原則上都休國定假日、星期日與星期三。如今可以從彰化縣政府LINE官方帳號看到特製的圖卡，就可以簡單明白，最重要的是，因為資訊是放在彰化縣政府LINE官方帳號，就不怕找不到了。

    不過，民眾表示，雖然圖卡很方便，其實還是有隱藏版的倒垃圾地點，因為有的鄉鎮市會提供清潔隊部讓民眾倒垃圾。像是彰化市清潔隊部，也是全年無休，最重要的不必早起，因為彰化市定點收垃圾是早上6點半到8點半，但彰化市清潔隊部在國定假日則是開放到下午4點，深受青年族群歡迎，尤其到即將關門時間，大批民眾跑來趕倒垃圾，有的還開車全家出動，在隊部依照分類項目，自行做好資源回收垃圾細分類。

    彰化縣公布26鄉鎮市垃圾「紅綠燈」，讓人秒懂！（彰化縣政府LINE官方帳號）

    彰化縣公布26鄉鎮市垃圾「紅綠燈」，讓人秒懂！（彰化縣政府LINE官方帳號）

    彰化市清潔隊部提供民眾倒垃圾全年無休，但資源回收物必須依照指定項目自行進行細分類。（記者劉曉欣攝）

    彰化市清潔隊部提供民眾倒垃圾全年無休，但資源回收物必須依照指定項目自行進行細分類。（記者劉曉欣攝）

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