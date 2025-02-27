戰勝「回收大魔王」！彰化田尾連續23年垃圾「零退運」

彰化縣田尾鄉清潔隊全力完成資源回收物二次細分類，創下連續23年「零退運」紀錄。（田尾鄉公所提供）

2025/02/27 06:23

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕太強了！彰化縣從去年7月起實施垃圾分類新制，提高退運標準，但全縣「回收王」的田尾鄉完全沒在怕，去年垃圾減量為23％，每日的人均垃圾量再創新低，只有0.32公斤，照樣達成連續23年焚化爐落地抽查「垃圾零退運」驚人紀錄，每年光是回收變賣所得就有3、400萬元，清潔隊員等於為自己加薪4、5萬元！

田尾鄉成為全縣「回收王」的關鍵，田尾鄉公所秘書胡黎娜表示，一切就靠「超前部署」。2006年宣布垃圾不落地，就率先進行「破袋宣導」，也就是「破袋宣導小組」走在沿線收運垃圾車、回收車的前面，看到一大包垃圾就打開檢查，順便教民眾如何垃圾分類，要求分類確實後再丟。

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胡黎娜指出，垃圾要減量，其實很簡單，就是做好分類，讓資源回收物（以下簡稱資收物）可以變賣再利用，當垃圾量大減，資收物就會跟著爆量。因此採取「當天回收，當天分類」原則，回收車上先進行一次粗分類，返回隊部回收場，全體收運人員迅速投入二次細分類，務必「今日事，今日畢」。

不過，垃圾減量最怕「撞牆期」，胡黎娜強調，每年都會新增資收物項目，去年除了全縣新增回收棉被枕頭的家居紡織品，田尾鄉從行李箱、雨鞋、塑膠水管、巧拼、地墊都納入回收，行李箱必須拆解，依照鐵、塑料、廢布分類，只要回收更多，垃圾就能持續減量，清潔隊員也因為回收變賣所得多，為自己加薪4、5萬元。

環保局表示，前年全縣每日的人均垃圾量為0.613公斤，高於全國平均的0.567公斤，經過一年努力，去年全縣垃圾量大減11.5％，大約減少3.1萬公噸，每日的人均垃圾量降為0.53公斤，田尾鄉是全縣垃圾減量幅度第1名，每日的人均垃圾量只有0.32公斤，比全縣平均少了0.21公斤，即使去年7月起，只要在焚化爐落地抽查發現一袋垃圾有12個回收物或廚餘達到30％，就會整車退運，但田尾繼續保持「零退運」的完美表現。

彰化縣田尾鄉清潔隊全力完成資源回收物二次細分類，創下連續23年「零退運」紀錄。（田尾鄉公所提供）

彰化縣田尾鄉清潔隊是全縣的「回收王」，也是去年垃圾減量幅度的第一名。（記者陳冠備攝）

彰化縣田尾鄉垃圾車多年來都拒收未分類垃圾，養成民眾垃圾分類習慣。（田尾鄉公所提供）

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