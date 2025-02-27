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    高市府推動後勁溪流域改善工程 仁武、楠梓可望告別淹水

    高雄市府將投入11.2億元，改善後勁溪流域淹水。（記者陳文嬋攝）

    高雄市府將投入11.2億元，改善後勁溪流域淹水。（記者陳文嬋攝）

    2025/02/27 00:16

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕為改善楠梓、仁武區一帶淹水，高雄市水利局爭取到中央經費11.2億元，推動後勁溪流域改善工程，將打通3處瓶頸段、新建2座滯洪池，加高3處並增加1處防洪牆，工程目前已陸續動工，預計116年汛期前完工。

    凱米颱風重創高雄，水利局提出淹水改善計畫，爭取到中央經費44.4億元，包括區域排水改善27.9億元，雨水下水道系統功能提升4.9億元，水利設施災後復建11.8億元。

    水利局針對四大水系後勁溪、典寶溪、土庫排水等流域進行改善，其中後勁溪流域將投入經費11.2億元，將打通三處瓶頸段力拚明年底前完工，包括八涳橋改建並拓寬護岸、曹公新圳與獅龍溪匯流口拓寬至60公尺；國道1號高速公路橋上游渠道共426公尺，原先河寬28至38公尺，將拓寬至40公尺以上。

    水利局也將新建2座滯洪池增加滯洪空間，包括十九灣滯洪池增加8萬噸預計4月動工，汛期將發揮滯洪功能，預計今年底完工，降低曹公新圳洪水位；並新建竹子門滯洪池增加56萬噸，改善仁武工業區及中華社區淹水，預計明年底完工。

    水利局也將加高3處防洪牆，力拚今年汛期前完工，包括後勁溪上游曹公新圳匯流口至仁勇橋兩側、獅龍溪匯流口至中欗橋70公尺；後勁溪中華社區及高鐵大鎮加高防洪牆平均75公分，改善850公尺，以減少洪水溢淹。

    此外，後勁溪上游獅龍溪中欗橋下游左岸綠帶間將新建防洪牆，以獅龍溪護岸作為第一道防線，利用水防道路旁近民宅綠帶處，增設防洪牆作為第二道防線，避免溢淹周邊社區，預計今年4月底完工。

    水利局辦理後勁溪上游獅龍溪護岸加高施工。（記者陳文嬋攝）

    水利局辦理後勁溪上游獅龍溪護岸加高施工。（記者陳文嬋攝）

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