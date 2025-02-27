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    復育寄居蟹連殼碎一地 東管處意外養大保育食蟹獴族群

    食蟹獴咬蟹殼，留下一地碎殼、寄居蟹殘骸。（東管處提供）

    食蟹獴咬蟹殼，留下一地碎殼、寄居蟹殘骸。（東管處提供）

    2025/02/27 00:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕交通部觀光署東部海岸國家風景區管理努力復原寄居蟹生態，卻不時發現寄居蟹連殼碎一地，原來「兇手」竟是保育類食蟹獴，把寄居蟹當自助餐狂吃，目前初估食蟹獴族群似有增加，也幸未對寄居蟹數量產生威脅。

    相較於海獺拿石頭砸殼吃蚌，東管處人員表示，食蟹獴會直接將寄居蟹叼起啃咬，或是將寄居蟹摔地、破壞殼後再啃食，而且不吃其堅硬的節肢，只吃內臟，直到今年2月仍有發現疑似食蟹獴啃咬寄居蟹的食痕，似乎是「吃蟹挑軟的吃」、吃軟不吃硬。

    台東鄭先生說，自家在小野柳一帶有土地，就常見到大食蟹獴帶幼崽過馬路往返對面的富岡派出所，甚至遇爾還能見到在海邊抓魚蟹。

    據了解，東管處初始並沒發現食蟹獴，當年為復育寄居蟹，許多民眾自發蒐集海產店的鳳螺殼寄到東管處成為寄居蟹的新家，想不到無心插柳養了一群食蟹獴。

    食蟹獴咬蟹殼，留下一地碎殼、寄居蟹殘骸。（東管處提供）

    食蟹獴咬蟹殼，留下一地碎殼、寄居蟹殘骸。（東管處提供）

    影片中，食蟹獴咬蟹殼、摔蟹發出響聲，留下一地碎殼、寄居蟹殘骸。（東管處提供）

    影片中，食蟹獴咬蟹殼、摔蟹發出響聲，留下一地碎殼、寄居蟹殘骸。（東管處提供）

    影片中，食蟹獴咬蟹殼、摔蟹發出響聲，留下一地碎殼、寄居蟹殘骸。（東管處提供）

    影片中，食蟹獴咬蟹殼、摔蟹發出響聲，留下一地碎殼、寄居蟹殘骸。（東管處提供）

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