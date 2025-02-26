屏東台灣好行奪第一！推半價促觀光 左營高鐵到東琉線最低53元

推動「大鵬灣琉球線」的鵬管處獲得「一般型路線推動單位」組第一名。（記者陳彥廷攝）

2025/02/26 23:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣好行客運路線遍布全台，交通部觀光署公佈成績，一般型路線中推動單位由推動大鵬灣琉球線的大鵬灣國家風景區管理處拔得頭籌，至於實際營運的客運業者部分，則以執行「墾丁快線」的高墾線共營管理中心獲第一，台灣好行4個獎項的2個組別第一獎落屏東縣，而公路局為促觀光發展，延長半價促銷，以大鵬灣琉球線的高鐵左營站到東琉碼頭，最低只要53元。

墾丁快線為元老級台灣好行路線，是常年為遊客及在地人所用，大鵬灣琉球線則是在去年6月異軍突起，當時單月突破2萬次大關，後續暑假旺季除連月逾2萬次，8月還突破2.5萬次，全年累積23萬人次。

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大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）表示，大鵬灣琉球線於2020年9月正式營運，路線為高鐵左營站發車至大鵬灣遊客中心，途中設有鹽琉線船運服務中心、東琉線碼頭站、輔英醫院、東港轉運站、濱灣碼頭站及大鵬灣遊客中心，最快50分鐘就能從左營抵達東琉線或鹽琉線船運中心。

鵬管處指出，設立之初即疫情轉盛，因此難與「疫情前」比較，但從結果來看可以看出是年年創新高，而此路線的特點就是補足了大眾運輸的空隙，達到大眾運輸無縫轉乘的效果，讓從高鐵站的遊客能快速、便捷的抵達東琉線及鹽琉線的船運中心，並在歷經肺炎疫情陰霾在疫後是大爆發，顯見吸引力。

觀光署則強調，大鵬灣琉球線因推行小琉球淨灘海洋貨幣、環教知識王解謎等創意環境教育活動，加上明顯可見的人次成長得名，未來將持續成為大眾運輸ESG交通永續的先行者，透過服務管理及品質優化評鑑，精進整體服務水準。

為提振疲軟的國旅觀光，觀光署也宣布延長台灣好行路線的優惠到今年10月底，現以電子票證如悠遊卡、一卡通、LINE PAY、I-CASH2.0於上、下車刷卡支付車資，為電子支付價的半價收取，高鐵左營站到東琉碼頭票價為53元，目前並開放網路預約，若採網路預約，票價為「現金購票」的半價，高鐵左營到東琉碼頭為61元。

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