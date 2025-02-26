侵門踏戶！中國在高屏外海劃設操演區 漁民氣炸立委譴責

中國劃設操演區的海域，東港、小琉球的漁船幾乎天天都會經過。（記者陳彥廷攝）

2025/02/26 23:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中國今天無預警宣布在高屏外海劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」，侵門踏戶之舉引來屏東沿近海漁民極度不滿，強調那是天天都有人會出海的海域，中國到底是憑什麼，可以如此肆無忌憚忽視台灣人的生命。

「夭壽骨！」從事漁業多年的東港林姓船長就痛批，這種無預警的演習簡直不把人命當回事，他說，台灣西南海域是台灣漁民天天都有人要出海討海的區域，要是有漁友剛好在該海域作業，難保不會被傷害，要是船毀人傷，阿共啊要怎麼賠？尤其那又是台灣傳統的海域，豈是另外的國家可以當作演習用的場地？怒斥中國整天只知道要武力恐嚇台灣人。

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南屏東立法委員徐富癸則嚴正譴責中共此一挑釁行為，強調這不僅威脅台海和平穩定，也直接衝擊我國漁民正常作業權益。他說，屏東沿海漁業活動頻繁，中共軍演毫無預警，導致在鄰近海域作業的漁民面臨極大困擾，已接獲屏東多位漁民反映，中共軍演消息突如其來，導致漁船無法正常作業，擔憂安全風險，甚至可能影響生計。

東港、琉球區漁會則指出，目前都已通知漁民，該海域很可能會有中國的演習，由於不確定明天是不是會持續，若是漁民擔心，這幾天就請先別出海，以策安全。

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