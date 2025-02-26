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    談學測成績遭誤解強化性別刻板印象 雄女校長澄清

    高雄女中今年學測雖無4科滿級分，但4科59級分有5人，55級分以上也有78人。（記者許麗娟攝）

    高雄女中今年學測雖無4科滿級分，但4科59級分有5人，55級分以上也有78人。（記者許麗娟攝）

    2025/02/26 23:11

    〔記者許麗娟／高雄報導〕大學學測成績昨天（25日）公布，今年數學A考題難度較高，高雄女中無人4科滿級分，遭質疑女生數理較弱的刻板印象，校長鄭文儀澄清，雄女有6人數學A滿級分，7人數學B滿級分，各科滿級分人數都有不錯的表現，也無評價生理性別的學習差異。

    鄭文儀指出，依據「性別平等教育法」規定，學校課程設置及活動設計，應鼓勵學生發揮潛能，不得因性別而有差別待遇。高雄女中為校內學生持續營造各領域學習楷模，積極援引各類資源，期使所有學生能充分探索、適性揚才。

    對於成績公布後，受訪提及「原本女生的數學相對於男生就稍弱一些」，鄭文儀澄清，受訪時僅就針對本次整體學測表現進行說明，各科滿級分人數都有不錯的表現，學校亦針對數學A、B研議後續教學策略與方案，發言絕非評價生理性別學習差異。

    鄭文儀說，學校會因應學生學習需求，精進教學措施和師生教學相長，並重申「高雄女中是孕育人才的學習場域」，所有師長均以學生展才持續努力，還望外界能更加關注學生的多元表現。

    雄女今年學測成績4科59級分有5人，55級分以上有78人；各科滿級分有247人，達頂標1535人。其中，國文滿級分103人，達全國頂標13級分以上共453人；英文滿級分65人，達全國頂標13級分以上共348人；數學A滿級分6人，達全國頂標11級分以上共153人；數學B滿級分7人，達全國頂標12級分以上共125人；社會滿級分31人，達全國頂標13級分以上共221人；自然滿級分35人，達全國頂標13級分以上共235人。

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