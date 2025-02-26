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    睽違70年！埔鹽順澤宮3/1徒步進香松柏嶺 限量祈福帽首曝光

    埔鹽順澤宮限量祈福帽曝光。（順澤宮提供）

    埔鹽順澤宮限量祈福帽曝光。（順澤宮提供）

    2025/02/26 23:00

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉順澤宮睽違70年，將於3月1日至2日舉辦兩天一夜「松柏嶺受天宮徒步參香祈福」活動，將從彰化埔鹽走至南投名間，全程66公里，其中將循百年古道赤水崎，一路翻山越嶺至受天宮，最高海拔404公尺，充滿挑戰，為此順澤宮也推出限量參香祈福帽，廟方在活動前夕曝光該帽，立刻吸引民眾大喊「好想要」。

    埔鹽順澤宮建廟已有280年歷史，是全台早期主祀「玄天上帝」的廟宇之一，據廟方人員表示，百年前開始跟受天宮交流，舉辦徒步遶境參香活動，但因故中斷，後來改為乘車前往並當日往返，維持多年卻又因疫情才中斷，直至今年才恢復舉辦，並決定恢復傳統，全程徒步遶境彰化、南投23座宮廟，上週活動一開放，立刻吸引700香客報名。

    順澤宮總幹事陳守欽表示，這次參香活動以徒步為主、接駁為輔，全長66公里，主要是平坦道路，不過有一段將走山路古道赤水崎，銜接「茶香步道」進入松柏嶺，需要爬坡最為挑戰，但也是最為經典的路段。

    陳守欽說，為了這次活動，限量訂製2000頂參香祈福帽，其中700頂給參與活動的香客，另外1300頂給協辦單位跟廟宇，排隊也搶不到，只有全程參與遶境活動的人才有，除此之外，這次活動特別設計了「禁語貼紙」，讓有需要的人，貼在身上、背包或任何適合的地方，營造一個不受打擾情境下，享受自己內心與土地間的對話，達到「淨心、靜心、敬心」的感動。

    順澤宮參香遶境祈福帽，特別設計登山古道赤水崎圖案。（順澤宮提供）

    順澤宮參香遶境祈福帽，特別設計登山古道赤水崎圖案。（順澤宮提供）

    埔鹽鄉順澤宮將於3月1日至2日舉辦「松柏嶺受天宮徒步參香祈福」活動。（順澤宮提供）

    埔鹽鄉順澤宮將於3月1日至2日舉辦「松柏嶺受天宮徒步參香祈福」活動。（順澤宮提供）

    埔鹽鄉順澤宮將於3月1日至2日舉辦「松柏嶺受天宮徒步參香祈福」活動。（順澤宮提供）

    埔鹽鄉順澤宮將於3月1日至2日舉辦「松柏嶺受天宮徒步參香祈福」活動。（順澤宮提供）

    埔鹽鄉順澤宮「松柏嶺受天宮徒步參香祈福」活動，將循百年古道赤水崎，一路翻山越嶺至受天宮，最高海拔404公尺。（順澤宮提供）

    埔鹽鄉順澤宮「松柏嶺受天宮徒步參香祈福」活動，將循百年古道赤水崎，一路翻山越嶺至受天宮，最高海拔404公尺。（順澤宮提供）

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