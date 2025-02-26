中華國際儒教會成立聖樂團 教化人心發揚傳統文化

中華國際儒教會成立聖樂團教化人心，發揚傳統文化。（記者陳文嬋攝）

2025/02/26 22:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕中華國際儒教會結合宮廟、鸞堂，今天成立聖樂團，舉辦授旗典禮，除了協助廟宇教化人心，也將開班授課傳承下一代，發揚傳統文化。

中華國際儒教會今年邁入25年，會員囊括全國300多間廟宇，2年前曾設立國樂團，不料卻泡沫化，理事長吳雨文上任後，有感社會變遷，為免傳統文化失傳，決定重振旗鼓，成立聖樂團，宣揚儒家文化，教化社會人心。

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聖樂團今天於鳳山文衡殿舉辦授旗典禮，80多歲明善堂主林義雄擔任團長，40多名聖樂師來自多間廟宇、鸞堂，以提壺、笙、笛、琵琶等樂器，現場合樂演奏聖樂悠揚獲肯定。

理事長吳雨文說，中華國際儒教會用心安排付出，成立聖樂團是歷史性一刻，未來各宮廟、鸞堂舉辦廟會、慶典等活動，將出動聖樂團到場演奏，義不容辭付出，為宮廟、鸞堂增添光彩，與地方廣結善緣，教化社會安定人心。

吳雨文感謝林義雄肩負重任，透過成立聖樂團，引進更多聖樂師，帶動儒教聖樂，也將開班授課，教育莘莘學子，保留傳統文化，傳承下一代，未來發揚光大。

鳳山文衡殿董事長錢俊暤肯定廟方活動有聖樂團加持，變得非常熱鬧、精彩，感謝中華國際儒教會為廟方增添光彩。

值得一提的是，高雄鸞堂包括明善堂、協善心德堂（五甲關帝廟）等，以儒教為宗，保有扶鸞文化，定期扶鸞將聖賢神佛訓文匯集成冊，宣講勸善進行社會教化，對傳統儒家文化發揚與保存不遺餘力。

中華國際儒教會成立聖樂團。（記者陳文嬋攝）

中華國際儒教會成立聖樂團，理事長吳雨文（左五）主持授旗典禮。（記者陳文嬋攝）

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