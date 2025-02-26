桃園新街溪河濱步道欄杆暗藏危險 改善工程進場估7月完工

桃園市議員魏筠（右）、中央里長楊萬焙（左）認為，新街溪八德橋至福德橋之間的護欄間隙過大，容易造成孩童危險。（記者李容萍攝）

2025/02/26 23:20

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市與老街溪水源相連的新街溪，流經南桃園精華都會區，主流全長約29公里，不過，新街溪流經中壢區八德橋至福德橋之間的河濱步道，民眾頻頻反映步道地基鬆動、不平整，且護欄間隙過大容易造成孩童危險，中壢區公所去年底發包步道鋪面及欄杆改善工程，近日進場施作，預計7月中旬完工。

自幼住在新街溪畔的市議員魏筠指出，新街溪沿途景色優美，是當地中央、德義、普義、幸福、新街里居民晨昏散步、健走的熱門景點，但是已經使用逾20年的河濱步道暗藏危險，有迫切改善必要，但先是沒有經費，又經過二次工程流標一波多折，去年底工程終於發包並於近日動工，將全面翻新步道鋪面，採用美觀耐用的水泥噴花步道逾1500平方公尺，並更換為安全堅固的金屬欄杆約650公尺，同時將加強廣場照明設備，給予民眾安全的休憩環境。

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中央里長楊萬焙指出，新街溪河濱步道因去年有多次地震，造成地基鬆動，原本平坦的石板路變得老舊、產生高低差，許多長輩在此健走因此而跌倒，另外護欄高度僅到成人的腰間，數年前有民眾在此喝酒，重心不穩加上護欄太低跌落溪床撞到頭因此喪命，且明顯看到護欄扶手因為風吹日曬雨淋導致鋼筋裸露，且護欄間隙過大，若孩童不注意也有可能因此摔落溪床，隱藏各種危險。

中壢區公所維護步道通行使用安全，編列1468萬元，分兩階段封園施作噴花地坪以改善鋪面平整度並更換舊有仿木欄杆為金屬欄杆，其中左岸約310公尺、右岸約340公尺。

市府水務局也說，新街溪流經南桃園人口密集地區，沿線田野都會景色交錯，人文地景豐富多樣，水務局已推動7處（滿庭芳橋、偉大橋、龍岡橋、東明橋、新興橋、美隆橋、福德橋）步道斷點縫合，目前可透過左右岸步道由上游平鎮滿庭芳橋串連至中壢水尾橋，全線長度約10公里。

新街溪八德橋至福德橋之間的步道地基鬆動不平整，民眾散步得小心腳步，一旦踢到重心不穩就會跌倒。（記者李容萍攝）

新街溪八德橋至福德橋之間的步道地基鬆動不平整，輪椅族反映推的有些吃力。（記者李容萍攝）

新街溪八德橋至福德橋之間目前櫻花盛開，美不勝收。（記者李容萍攝）

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