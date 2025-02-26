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    南市文化補助「3支箭」齊發 「建城300年」邀共想願景

    透過社區營造計畫補助，讓社區文化與產物可以被看見。 （南市文化局提供）

    透過社區營造計畫補助，讓社區文化與產物可以被看見。 （南市文化局提供）

    2025/02/26 22:17

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市文化局現正推出今年度3個補助計畫案，包含南市社區營造計畫徵選、個人社造參與獎勵計畫，以及因為府城城垣興建迄今已歷300年，首度推出的補助徵選計畫，廣邀各路高手集思廣益，共想共構城市文化願景。

    南市社區營造計畫，補助類型分為在地深耕型（補助上限15萬）、協力共創型（補助上限30萬）、以及區公所層級社造計畫（分一般公所—補助上限25萬、進階公所—補助上限50萬）。

    過去中西區銀同社區「老童學」的「時光機便當」、以及西港藺草工坊、東區多加思所的「媽媽是織女、客廳即工廠」，皆透過社區營造計畫補助，讓社區文化、產物再度被看見。

    個人社造參與獎勵計畫，則希望鼓勵設籍或居住在大台南地區、年滿20歲的民眾，以創新思維投入在地，激盪世代互動共好，像是曾敬淳的「城市洗頭車」為「愛人洗頭」、迴聲社造的「蚵車巡迴展」、以及林建叡的「村是遊戲小島」成功案例。最高可獲25萬的獎勵金，申請期限到3月5日。

    另外因應今年「府城建城300年」紀念（台南在1725年開始興築台灣府城），推出的補助徵選計畫，只要是立案團體、自然人、公私立學校、法人等，對城垣、城門的歷史意涵、城市生活紋理等議題有創新獨到見解，均可提案。

    文化局表示，3項補助計劃申請，歡迎區公所、社區協會、學校團體、財團法人、公司行號或個人，把握機會踴躍投入社造行列，一起在今年為台南城市呈現出滿滿且豐富的文化工作成果。

    南市文化局補助計畫案，邀請民眾一起投入社造行列。 （南市文化局提供）

    南市文化局補助計畫案，邀請民眾一起投入社造行列。 （南市文化局提供）

    今年台南「建城300年」紀念，邀請大家來為城市說故事。（南市文化局提供）

    今年台南「建城300年」紀念，邀請大家來為城市說故事。（南市文化局提供）

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