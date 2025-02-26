他國中只拿到肄業證書 高中靠選才錄取2所國立大學

高雄立志中學學生李柏宏（右1）、莊詠恩（右2）、蔡金穎（左2）、黃睦鈞（左1）都因特殊選才錄取好大學，而且每人背後都有勵志的故事，校長陳峰斌（中）對這些學生的努力也相當感動。（記者許麗娟攝）

2025/02/26 21:23

〔記者許麗娟／高雄報導〕昨（25日）大學學測成績出爐，但也有學生早已靠特殊選才搶先進大學殿堂，其中高雄立志中學一名學生，國中因不愛上學只拿到肄業證書，高中成績卻屢拿全班第1，並靠選才錄取2所國立大學。

高雄立志中學電競科高三生蔡金穎國中時因不愛念書，每週只去學校1、2天，其他時間都躲在家中打電動，最後只拿到1張肄業證書，讓他深受打擊，認為高中如果再不好好讀完畢業，學歷就只有小學畢業，加上家裡是中低收入戶，想到現在出社會至少都有大學學歷，擔憂只有國小學歷難以找工作幫家裡改善經濟環境，於是告訴自己不能再混了。

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蔡金穎說，高一上學期時，意外考試拿到全班第一，這個成績讓他很有成就感，為了想保持這個第1名，所以有更努力一些，而他也透過特殊選才，錄取高科大資訊工程系和屏科大智慧機電學士學位學程，他也鼓勵同樣不愛上學的人，「我都能這樣，相信你們可以比我更好。」

而立志中學資訊科高三生李柏宏3歲時因罹患腎病症候群，從小常請假跑醫院，高一時還曾因缺課太多差點留級，去年過年因確診COVID-19病情更差，經醫生評估開始洗腎。

李柏宏在大學特殊選才時，獲高師大軟體工程與管理學系資安組備取第3位，同班同學莊詠恩則是備取第2位，但莊詠恩同時也錄取台南大學資訊工程系和屏東大學電腦科學與人工智慧學系，在接獲高師大通知錄取時，他當下考量到李柏宏身體不佳，能就近在高雄讀大學較方便，於是讓出名額，改讀台南大學。

李柏宏說，他在接獲高師大通知後，不久莊詠恩也打電話告訴他讓出名額這件事，當下非常感謝他也很感動；莊詠恩則說，家長得知此事也尊重他的決定，因為同班同學的關係，常看到李柏宏要請假去醫院，現在又要洗腎很心疼他身體所受的痛苦，當下打電話給李柏宏，也是鼓勵他未來可以好好就讀。

此外，資處科高三生黃睦鈞則是對金融投資有興趣，高一時曾參加過投資競賽模擬投資獲佳績，開始有興趣深入研究，加上學校學到技術分析和如何看一家公司的財務報表等，去年他便投入所存的25萬元選股且獲利近4成，本身也有17張金融證照，並因特殊選才錄取5所國立大學，且選擇就讀中山大學財務管理學系。

立志中學校長陳峰斌表示，這些孩子在國中時代都不是最亮的那顆星，但上了高中後因個人的毅志力，加上老師的輔導與共同學習，才有這樣亮眼的成績。

立志中學資訊科高三生李柏宏（左）3歲時罹患腎病症候群身體不佳，大學特殊選才與同班同學莊詠恩同樣備取高師大，莊詠恩禮讓給李柏宏能就近讀大學。 （記者許麗娟攝）

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