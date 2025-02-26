緩解急診壅塞每年挹注逾30億元 健保署：最快5月上路

為緩解急診壅塞，衛福部召集醫院、急診相關醫學會與專家學者找解方。 （記者邱芷柔攝）

2025/02/26 20:16

〔記者邱芷柔／台北報導〕為緩解急診壅塞，衛福部今（26日）召集醫院、急診相關醫學會與專家學者找解方。健保署長石崇良會後表示，將提升急診、加護病房、一般病房的診察費與護理費，每年挹注超過30億元，同時要求醫院必須反映在加薪與增聘人力，確保醫護留得住、病患分可流，讓醫療體系運轉更順暢。

石崇良表示，目前急診壅塞的情況已逐漸緩解，但仍需提出長期解決方案，避免未來重演。會中針對支付標準達成三大共識，第一是「急診」給付，將分列出診察費與護理費，並依照檢傷分類進行給付；對於無法住院、需留在急診治療的「留觀床」病人，將新增醫師診察費，避免過去需要會診照護卻無法給付的情況，同時留觀床的護理費也將提高；此外，針對車禍或工傷等重大創傷病患，在醫學會建議下，將增加相應的給付。

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石崇良說，第二項共識是研議調整加護病房的給付標準；過去加護病房的給付方式按醫院層級來劃分，但全台50多家重度級急救責任醫院的能力和人力，與23家醫學中心相當，因此未來將根據急救責任醫院的分級來調整給付標準，重度級醫院的給付將比照醫學中心，中度級醫院則比照區域醫院，預計每年將挹注約5.8億元。

石崇良表示，第三項共識是調高病房護理費；部分病人在加護病房治療後應轉至一般病房，但由於護理人力不足，導致病床無法釋放，進而造成加護病房排隊、急診壅塞問題，盼透過提高病房護理費，穩定人力，促進病患順利轉至一般病房，預計未來4年投入100億元、每年25億元，優化病房管理與人力資源。

石崇良指出，健保要求醫院將增加的給付用於人力留任、增聘，並納入醫院總額剛性需求的成長，針對上述三項支付標準調整的共識，細節尚需進一步擬定，預計3月在各別醫院總額協商會議中討論，通過後再於3月下旬的共擬會議討論，最快5月上路。

此外，健保署也規劃下半年推動病房資源優化措施，包括縮短住院天數、加強門診和在宅醫療、放寬在家住院條件、推動門診抗生素治療（OPAT）及將住院手術改為門診手術，讓醫療系統運作更加順暢。

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