台中跑山熱點太平長龍路 彎道警告標誌將加裝LED閃爍燈

台中市政府今天下午舉行道安會報。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/26 20:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕汽機車自撞事件不斷，台中市交通警察大隊今天在道安報告指出，去年自撞安全島死亡4人，彎道自撞有10人，建議參考屏東縣，在郊區安全島及彎道警告標誌上再裝上LED閃爍燈，有助於行車安全，建議先從太平長龍路開始試辦，再逐步擴大到其他地區。道安委員艾嘉銘則建議，很多機車會發生自撞，在於現在多半是電動機車，不了解性能，很多騎士不會煞車，建議要多教育。

交通局長葉昭甫說，目前有部分路段已在做，若路口曲線就有警示燈，長龍路雖未做，會儘速完成，會優先處理；至於教育機車如何煞車，台中區監理所說，會逐步在機車駕訓中加入。

請繼續往下閱讀...

台中市政府今天召開道安會報，由副市長黃國榮主持，台中市交通警察大隊大隊長鄭鴻文提出去年台中市交通事故分析與交通安全策進作為的報告，指台中市的去年A1交通事故死亡事故比前減少31件，死亡人數減少33人，30日死亡人數也比前年同期減少30人，降幅為10.3％。

鄭鴻文並指出，A1主要肇事年齡以25至64歲最多，65歲高齡次之，主要肇事車機以機車63件最多，小客車29件次之。

近來常發汽機車自撞事件，道安委員艾嘉銘說，很多機車自摔自撞蠻嚴重，發現跟使用車輛有關，現在都使用電動車，騎士對電動車的性能及煞車不太了解，最可能原因啟動速度很快，駕駛不知如何煞車，有兩邊煞車，沒有煞好就翻車，機車安全方便要加強宣導。

另外，艾嘉銘也建議，安全島或者庇護島可加上防撞設施，避免一撞上造成嚴重的傷亡；黃國榮則請監理單位在機車駕訓時可加強教育。

道安委員林志盈則認為，雖然去年執行成效有進步，但以行人因交通事故30日死亡而言，去年50人，前年45人，增加了5人，希望今年行人安全還是要重視。

鄭鴻文則說，去年行人事故24小時死亡22 人，較前年32人減少10人，會持續加強行人安全。

很多機車自撞，在於駕駛不懂煞車性能，副市長黃國榮希望監理單位在機車駕訓時協助教育（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法