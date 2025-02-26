花蓮赤科山有賞櫻秘境！ 228連假盛開

赤科山上的櫻花目前花開8成，本周末228連假盛開。（農民李光濱提供）

2025/02/26 20:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕赤科山上除了夏天的金針花，山區農民也打造櫻花季，山區種植數百株各色櫻花，2月中起陸續綻放，目前櫻花已經開花7、8成，粉紅、緋紅櫻花在綠色的金針毯襯托下更顯嬌豔！

玉里鎮赤科山是台灣三大金針產地之一，由於花蓮縣政府推展花季觀光，提供農民留花補助，每年山區至少有60公頃花田不會採收花蕾，放著讓花朵盛開，藉此吸引觀光客上山賞花。

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不過金針花季只有每年夏末秋初，赤科山區農民為此在金針花田週邊道路、園區內栽種各色櫻花，2月中旬已進入花季。經營青農李光濱說，今年冬天寒冷的時間很長，往年1月下旬就開始的花季，今年延遲至少半個月，就連最早開的山櫻花都遲到了，估計228進入盛開期。

他說，山上的櫻花品種繁多，除了緋紅的台灣山櫻花，特色是花朵往下垂，也有粉紅色的昭和櫻，最漂亮的染井吉野櫻還會轉色，初開時粉紅、盛開時轉為白瓣，春風吹拂有機會看到櫻花吹雪的美景。

赤科山的金針產業從過去盤商收購，山區農民透過自產自銷，每年就靠金針花季吸引遊客上山創造賞花經濟，順便採買伴手禮，但去年0403地震讓金針花季遊客減少，金針花農特產品也連帶賣不動，農民表示，希望透過櫻花季活動吸引遊人上山。

花蓮赤科山上的櫻花秘境，櫻花就在金針花田旁邊種上整排，粉紅櫻花在綠色的金針菜襯托下相當漂亮。（農民李光濱提供）

赤科山上的櫻花目前花開8成，本周末228連假盛開。（農民李光濱提供）

赤科山上的櫻花目前花開8成，本周末228連假盛開。（農民李光濱提供）

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