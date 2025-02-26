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    首頁　>　生活

    病患不滿用藥竟報案 蘇一峰自嘲：人生解鎖殺人未遂

    胸腔科醫師蘇一峰26日發文分享，他的一名病患對開立的藥物不滿意，既沒有回診與醫師溝通，藥物也沒有造成病患受傷與生命危險，竟直接跑去警局提告「殺人未遂」。（資料照）

    胸腔科醫師蘇一峰26日發文分享，他的一名病患對開立的藥物不滿意，既沒有回診與醫師溝通，藥物也沒有造成病患受傷與生命危險，竟直接跑去警局提告「殺人未遂」。（資料照）

    2025/02/26 23:57

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕胸腔科醫師蘇一峰26日發文分享，他的一名病患對開立的藥物不滿意，既沒有回診與醫師溝通，藥物也沒有造成病患受傷與生命危險，竟直接跑去警局提告「殺人未遂」，讓他自嘲，「人生解鎖殺人未遂，到警局去報到」。

    蘇一峰在臉書表示，重症醫師的生活就是這麼樸實無華，「人生解鎖殺人未遂」到警局去報到」。他無奈說，「只是看個門診也可以被告殺人未遂，只是一個藥物有意見，直接給你提告殺人未遂。主治醫師看一個病人門診只有70元....」

    蘇一峰指出，目前台灣已實施《醫療事故預防及爭議處理法》，任何醫療糾紛須經過強制調解，調解不成才能提告。在經過長達半年的調解後，所有專家均確認藥物完全沒有問題，然而病患仍然堅持提告，導致案件再度發回警局處理。

    蘇一峰說，「沒想到到警局病患就改口告別的事情了，本來是訴求我某藥物有問題殺人，調解的過程發現很難成立，到警局變成就改口告別的！」最後竟被告殺人未遂，讓他無奈提醒，醫療人員記得要保留底牌。

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