協和電廠四接案環評通過 曾文生：可穩定北東電網、早日改善空污

協和電廠四接案今天通過環評審查，台電董事長曾文生強調，協和電廠改建有助於穩定北台灣供電，早日讓運轉40年的燃油機組除役，改善當地空氣品質。（記者陳嘉怡攝）

2025/02/26 18:47

相關新聞：

協和電廠四接環評爭議近7年 今通過環評大會審查

〔記者陳嘉怡／台北報導〕協和電廠更新改建計畫（四接）2020年進入二階環評，歷經6次初審會議，今天通過環評審查。台電董事長曾文生說，協和電廠改建有其必要性，有助於穩定北台灣供電，早日讓運轉40年的燃油機組除役，改善當地空氣品質。

請繼續往下閱讀...

曾文生會後受訪說，協和發電廠更新改建計畫從2017年送入經濟部審查至今，經過多次環評專案小組初審會議審查，考慮過生態、港安、漁業、國防等議題，一直到近日環團提出的土壤污染問題。整個開發過程中也做了2次調整，並縮小開發面積，從1.0到3.0版填海造地面積是原來的一半。

曾文生說，環團一直拿協和電廠現在的空污排放量，比較改建成燃氣幾組的空污排放量，說詞並不公允，因為台電公司考慮到現在協和電廠的空污排放量比較高，只要在輸電系統能夠負荷的狀況下，就會儘量降載、減少發電量，但不能忽視現在北東地區的用電，需要由其他地方來支持的事實。

曾文生說，台灣電力失衡是國人非常關注的議題，中南部居民一直有不同意見，協和電廠改建有助於穩定北台灣供電，讓運轉40年的燃油機組早日除役，讓附近的空氣品質有所改善，強調協和電廠改建有其必要性，否則台電沒有必要鍥而不捨希望得到環評委員的認同。台電後續會依照環評要求及相關法規進行，並與地方溝通，環境監測及後續資訊揭露也會持續進行。

針對環團質疑的協和廠區內土壤污染問題，台電副總鄭慶鴻說，協和電廠屬燃油電廠，改為燃氣機組前，依土污法須進行全廠的土壤污染檢測，因此施工單位提前進行自主調查，多氯聯苯共檢測場址59個點位，只有一個點有檢出，離地約1公尺、體積150立方公尺；總石油碳氫化合物則是370立方公尺，兩者加起來520立方公尺，大小只有國際標準泳池的20％，並非像環團所述全廠都是多氯聯苯和總石油碳氫化合物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法