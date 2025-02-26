桃機228連假預估疏運69萬人次 尖峰時段一次看

桃園國際機場228連假疏運期間，總運量預估69萬人次。（桃機公司提供）

2025/02/26 18:48

〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園國際機場2025年228和平紀念日連續假期疏運期間為2月27日至3月3日共5日，航班運量預報系統顯示，總運量預估約69萬人次，平均日運量為13萬至14.2萬人次，出境高峰為2月27、28日。桃機公司提醒旅客，提早抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到，預先確認安檢注意事項。

因應228連假出入境人潮，機場公司預先通報運量預報，每小時滾動更新資料，定時通報尖峰時段通關時間，提供各單位即時調度人力；海關、證照查驗、檢疫及安全檢查（CIQS）調度支援人力提升通關效率；航空公司及地勤業者依航班運能彈性調整人力；客運巴士彈性增班增加運能。各單位通力合作強化疏運效率，協助旅客順利通關。

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桃機公司表示，桃機出境尖峰時段為每日上午7至9時、下午2至3時以及晚間11至12時，入境尖峰時段為每日清晨5時、下午2至5時以及晚間8至10時。請旅客及早檢查護照效期是否為6個月以上，提早抵達機場辦理報到手續，善用手機APP、網路報到、自助報到及自助行李託運等智慧化服務。

桃機公司也提醒，雙北市區旅客可多加利用機場捷運（A1台北車站、A3新北產業園區站）市區預辦登機完成報到及行李託運手續；預先確認安檢注意事項，行動電源、打火機及鋰電池等物品須隨身攜帶上飛機，切勿託運，隨身行李攜帶液體不得超過100毫升，安檢前請將水壺倒掉淨空，並取出筆電、脫外套、帽子及皮帶等裝備，提升通關效率及維護飛航安全。

配合桃園機場捷運試辦措施，A1台北車站首班直達機場加班車5時30分發車，並自2月27日起，增加停靠A3新北產業園區站及A8長庚醫院站。自行駕車旅客及接送機親友，可下載桃機官方APP或透過官網查詢停車場即時剩餘車位資訊，並多加利用停車場30分鐘免費停車措施。

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