享受寒冬裡日光浴？ 太平山長鬃山羊、黃喉貂陽光下現蹤

太平山遊樂區天氣放晴回溫，黃喉貂跑出來享受日光浴。（圖由太平山遊樂區提供）

2025/02/26 18:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區最近天氣放晴回溫，園區的長鬃山羊、黃喉貂等野生動物陸續現蹤，跑到大太陽底下蹓躂，畫面曝光後，網友大讚山林嬌客很享受寒冬裡的日光浴。

農曆年至今，太平山遊樂區白天氣溫多半只有個位數，若是下雨天，體感溫度更低，這2天雨後放晴，陽光灑落大地，山邊出現壯觀雲海，翠峰湖霧氣散去，彷彿脫下神秘面紗，許多野生動物也趁機跑出來蹓躂覓食。

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工作人員巡園途中撞見長鬃山羊、黃喉貂，拍下牠們享受日光浴的畫面，其中被拍到的長鬃山羊是隻老山羊，太平山遊樂區小編戲稱「老伯伯」出來晾乾濕氣，讓人莞爾一笑。園方提醒遊客，若在園區遇見野生動物，遵守不餵食、不干擾、不親近「3不原則」。

園方表示，228連假期間，太平山遊樂區清晨4點開園，入園車輛達到1000輛上限時，將啟動總量管制，改採一出一進放行，建議大家儘早入園。

太平山遊樂區拍到的長鬃山羊是隻老山羊，被戲稱「老伯伯」。（圖由太平山遊樂區提供）

雨後放晴的太平山，出現壯觀雲海。（圖由太平山遊樂區提供）

翠峰湖霧氣散去，彷彿脫下神秘面紗。（圖由太平山遊樂區提供）

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