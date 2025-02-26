賀台灣隊闖進經典賽 宜花東推「全年免費賞鯨」大獎

宜花台東3縣賞鯨業者搶搭棒球熱，首度推出「2025全年免費賞鯨」大獎，將從符合條件旅客中，抽出3名幸運兒，可無限次數暢遊3縣海域「有船就登」，體驗台灣東岸鯨豚魅力。 （賞鯨業者提供）

2025/02/26 19:02

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕台灣隊擊敗西班牙隊，闖進「2026年第六屆世界棒球經典賽」，宜蘭、花蓮、台東3縣賞鯨業者搶搭棒球熱，攜手推出「2025全年免費賞鯨」大獎，將從符合條件旅客中抽出3名幸運兒，今年度可無限次數暢遊3縣東岸海域「有船就登」，體驗台灣鯨豚魅力。

參與活動業者，包括宜蘭烏石港「凱鯨號」、花蓮港「多羅滿賞鯨」、台東成功港「晉領號」，遊客即日起到3月10日，凡透過官方LINE@帳號預訂任一業者推出的經典賞鯨行程，即可獲得抽獎資格。

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賞鯨業者說，3月12日公開抽出3名幸運兒，贈送今年度不限次數的免費賞鯨體驗，可暢遊宜花東3大海域，與鯨豚近距離接觸，聯手推廣的3家賞鯨業者都是政府認證的友善賞鯨業者，遵守國際標準生態觀光規範。

東台灣海域生態資源豐富，各地風景與鯨豚生態各具特色，宜蘭龜山島海域因海底火山地形與溫泉吸引大量飛旋海豚，旅客可在湛藍海面上欣賞海豚翻躍的壯觀景象。

花蓮外海是台灣重要鯨豚洄游區，每年可見抹香鯨、熱帶斑海豚等多種鯨豚悠游其中，是台灣賞鯨旅遊的核心地點；台東三仙台海域則擁有清澈海水與珊瑚礁生態，適合觀察熱帶海洋生物，還有機會遇見偽虎鯨或領航鯨現身。

賞鯨業者說，東台灣賞鯨業界首次聯手合作，希望透過台灣棒球隊的國際賽事佳績熱潮，吸引更多民眾走向大海，認識並支持友善賞鯨，讓台灣的賞鯨文化朝向永續發展。

宜蘭、花蓮、台東3縣賞鯨業者搶搭棒球熱，攜手推出「2025全年免費賞鯨」大獎，3月12日抽出3名幸運兒。 （賞鯨業者提供）

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