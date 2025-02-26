台中基層農會改選理監事廝殺激烈 這區創紀錄全票通過連任

烏日區農會31名代表，全票支持理監事及農會代表全數連任。（讀者提供）

2025/02/26 18:23

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市各基層農會本月舉辦農事小組改選，其中，潭子區農會內外新舊任16票比15票，和平區農會14票比13票，中立4票，下月總幹事寶座競爭激烈，不過烏日區農會31名代表，創紀錄支持理監事及農會代表全數連任，總幹事張漢強表示，「破紀錄展現冠軍團隊實力。」

烏日區農會今天舉辦20屆會員代表大會，相隔4年後，選出新一屆理監事及上級農會代表，農會表示，31名代表投票選出9名理事、3名監事及兩名上級農會代表，上屆人選全數連任，將在3月6日開會聘任總幹事、選出常務監事。

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烏日區農會去年獲選農業金融體系最高榮譽、農業部「第18屆農金獎」營運卓越獎（甲組）甲等獎，也是烏日區農會連3年獲獎，烏日稻農林凡閔也從全國800多名稻米達人中脫穎而出，蟬聯獲選台灣稻米達人選拔金牌。

張漢強強調，日本山梨縣北杜市去年（2024）12月舉辦「米．食味分析鑑定競賽國際大會」，林凡閔學習日本稻農「日積溫」技術，擊敗韓國及中國等區域4736件稻米，勇奪最高金賞，代表們肯定農會輔導用心及努力。

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