誤會大了！高雄百貨公司業績去年衰退84億？原因竟是行業編碼變更

高雄市去年業績破百億的3家百貨公司，加起來的業績是459億，與前年持平。圖為漢神百貨。 （圖取自漢神百貨臉書）

2025/02/26 18:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市去年營利事業銷售額首度突破6兆元新高，但財政部統計的數據顯示，高雄百貨公司去年銷售額809.4億元，卻較112年度893.6億元大幅減少84.2億元，且是六都百貨公司唯一減少？對此，財政局查證後澄清說，原因是有大型零售業者的行業編碼，變更至零售業其他子類所致，實際上去年零售業還比前年增加123億、成長2.33%。

財政部統計，去年六都百貨公司銷售額最高的是台北市1798.8億，其餘依序為高雄市809.4億元、台中市722.3億、新北市533.4億、台南市364.2億、桃園市320.2億，除了高雄減少84.2億，其餘都小幅成長或持平。

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高雄市去年業績破百億的3家百貨公司，分別是漢神巨蛋179億、夢時代160億、漢神120億，除了漢神是因為改裝，導致業績衰退12%，其餘兩家都有4~5%成長，去年這3家加起來的業績是459億，其實與前年差不多持平。

至於高雄還有近10家百貨公司，有些雖未公布業績，但據百貨同業內部資料，都與前年差異不大。

百貨業者坦言，不清楚財政部對百貨業的定義與統計依據，但單就去年高雄百貨前三強來看，若撇除漢神改裝因素，實際上的業績還是成長，雖然下半年有些公司的周年慶業績未如預期，加上兩個颱風各有3天的停班停營業，但不可能整年會掉了80多億？

對此，記者詢問高雄市財政局，查詢後確認主要是因有大型零售業者的行業編碼，從百貨公司變更至零售業其他子類所致；百貨公司涵蓋在零售業之內，若以零售業整體而言，高雄市去年較前年還增加123億元，成長2.33%。

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